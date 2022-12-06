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  •   Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!

Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!

NFT piyasası son birkaç yılda önemli ölçüde büyüdü ve daha fazla büyüme bekleniyor Birçok yatırımcı, NFT token'larından kar edebileceği umuduyla bu ay içerisinde NFT token'ları satın almayı planlıyor. Peki 2022'nin son ayında alınabilecek en iyi NFT token'ları neler? Gelin daha yakından bakalım.
16:40
6 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yılın son ayında yatırım yapılabilecek en iyi NFT token‘larını sizin için bir araya getirdik. NFT piyasası, ayı piyasasının kripto para piyasasına getirdiği satışların bir sonucu olarak zor bir yıl geçirdi. Buna rağmen Reddit Dünya Kupası NFT koleksiyonları gibi bazı NFT koleksiyonlarında önemli yükselişler görüldü. Bunun bir sonucu olarak yatırımcılar önemli kazançlar elde etmiş oldu. NFT token’ları ilgi görmeye devam ediyor ve kripto para piyasasının bu tarafı son 12 ayda önemli ölçüde büyüdü. Yatırımcıların çok sayıdaki olmalarına rağmen alacakları NFT token’ını dikkatle seçmeleri gerekiyor. Sizin için yılın son ayında alınabilecek en iyi NFT altcoin‘lerini seçtik. İşte o altcoin’ler.

The Sandbox (SAND)

En iyi NFT token’larından biri olan The Sandbox, etkileyici bir benimseme görmüş durumda. Ethereum protokolü üzerine kurulmuş olan The Sandbox, kullanıcıların metaverse’de insanlar, hayvanlar ve araçlar gibi 3D nesneler oluşturmasına olanak tanıyor. Proje oyun endüstrisinde devrim yaratmayı amaçlıyor. En nihayetinde bu varlıklar çeşitli platformlarda paylaşılabilir ve bunlardan kâr edilebilir.

Decentraland (MANA)

Ethereum protokolü üzerinde çalışan, sanal ve artırılmış gerçekliği internet ile birleştiren Decentraland protokolü tarafından bir metaverse oluşturulmaktadır. Kullanıcılar bu web sitesinde içerik ve uygulamalar oluşturabilir, paylaşabilir ve bunlar üzerinden para kazanabilir. Bir önceki yıla göre kullanıcı sayısında yüzde 3 bin 300 artış gören Decentraland, metaverse ekosisteminin merkezi olarak gösterilmektedir.

Tezos (XTZ)

Breitmann’lar Layer 1 Blockchain protokolü Tezos‘u tanıttı. Blockchain projesi, dApp’ler (merkeziyetsiz uygulamalar) oluşturmak için daha ölçeklenebilir bir platform sunmaktadır. Tezos’un süper gücünün sırrı, hard fork (çatallanma) olmadan ölçeklenebilirlik sağlayan geleceğe dönük mimarisidir. DeFi, NFT ve metaverse ekosistemlerindeki kullanıcılar için Tezos Blockchain’i yüksek performanslı ve ucuz işlemler sunmasıyla ünlüdür.

Theta Network (THETA)

Theta Network, diğer Blockchain girişimlerine benzer şekilde işlemektedir. Protokol, video akışı ve içerik dağıtım endüstrilerini dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Theta Network, kullanıcıların bant genişliklerini eşten eşe (P2P) sistemler kullanarak dağıtmalarını sağlar.

Axie Infinity (AXS)

En iyi NFT token’larından biri olan Axie Infinity, Blockchain oyunlarının geleceği olarak adından söz ettirmektedir. Axie Infinity, 2018 yılında Sky Mavis Tech Company tarafından piyasaya sürülen ve Pokemon’dan ilham alan bir oyundur. Oyuncuların sanal karakterleri ile bir araya gelmesini, üremesini ve 3v3 savaşa girmesini sağlar.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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