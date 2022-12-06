Kripto para analisti Dave the Wave, en büyük kripto para için bir Noel Baba rallisi öngörüsünde bulundu.

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Geçen yıl Bitcoin‘in (BTC) çökeceğini öncesinden haber vermesiyle yakından takip edilen kripto para analisti Dave the Wave, en büyük kripto para için bir Noel Baba rallisi öngörüsünde bulundu.

Noel Baba Rallisi

Dave the Wave olarak bilinen anonim kripto para analisti, 130 binden fazla Twitter takipçisine Bitcoin’in yükselen üçgen formasyonunun yatay direncini aşmaya hazır göründüğünü belirterek “Kartlarda BTC Noel rallisi var” dedi.

En büyük kripto para Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,06 düşüşle 16 bin 952 dolardan işlem görüyor ve bu, analistin işaret ettiği hedef olan 19 bin dolara ulaşması halinde fiyatın yüzde 11’in üzerinde yükseleceği anlamına geliyor.

Bitcoin’e daha yüksek bir zaman diliminden bakan Dave the Wave, logaritmik büyüme eğrisi (LGC) modeline dayanarak BTC’nin uzun vadeli boğalar için “optimal” bir fırsat sunduğunu söyledi:

Önceki büyük beklentiler ve sonrasında yaşanan büyük hayal kırıklığı olmaksızın olaylara ayık bir şekilde bakıldığında, mevcut fiyatlar hem Bitcoin için normal hem de risk ve ödülle ilgilenenler için ideal görünüyor.

LGC modeli, analistin değişen makroekonomik koşullarda Bitcoin’in döngüsel olarak en yüksek ve en düşük seviyelerini tahmin etme girişimidir. Dave the Wave, piyasa katılımcıları arasındaki aşırı düşüş beklentisine rağmen BTC’nin şu anda modelin “alım bölgesinde” olduğunu defalarca söyledi.

“Hala 19 Bin Doları Bekliyorum”

Bir diğer kripto para analisti Credible da Bitcoin’deki yükselişin devam edeceğin inanıyor. Analist, 335 binden fazla Twitter takipçisine BTC’nin 19 bin dolar hedefine doğru yükselmesini beklediğini aktardı: