Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Bitcoin’de Fırtına Öncesi Sessizlik! Geçmişte Yaşandı! İşte Kritik Veri ve Analist Yorumları!

Bitcoin’de Fırtına Öncesi Sessizlik! Geçmişte Yaşandı! İşte Kritik Veri ve Analist Yorumları!

Bitcoin (BTC) uzun bir süredir yerinde sayarken, güncel veriler ve  önde gelen metrikler büyük önem teşkil ediyor. 
14:30
6 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) uzun bir süredir yerinde sayarken, güncel veriler ve  önde gelen metrikler büyük önem teşkil ediyor.

Bitcoin’de Volatilite Azalıyor!

Bitcoin, yeniden yatay yönde hareket ederken, 17.000 dolar seviyesinde konsolide oluyor.  BTC’nin fiyatı dün yaklaşık 17.424 dolara çıkmayı başardı, ancak BTC’de ralli yine sürdürülebilir olmadı. Bitcoin, gün içinde 16.867 dolara kadar geriledi. Güncel verilere göre, BTC’de volatilite düşmeye devam ediyor. Geçmiş veriler, uzun süreli azalan volatilite dönemlerinin genellikle büyük bir rallinin habercisi olduğunu ortaya koyuyor. Forex analistlerine göre, Bitcoin son zamanlarda hisse senetlerine kıyasla daha az volatilite sergiliyor. Önemli göstergelerden biri olan Korku ve Açgözlülük Endeksi ise bugün 1 puan düşerek 25’e indi ve “aşırı korku” bölgesine geçti. Kripto para piyasasının toplam değeri %1,9 düşüşle 853 milyar dolara geriledi.

CoinShares’e göre, kripto para fonlarına yapılan yatırımlar, bir önceki hafta 23 milyon dolarlık bir çıkışın ardından geçen hafta 11 milyon dolar düştü. Bitcoin yatırımları 11 milyon dolar artarken, Ethereum’da ise 4 milyon dolarlık düşüş yaşandı CoinShares, işlem hacminin bir yıl önce ortalama 2 milyar dolara kıyasla 753 milyon dolar olduğunu belirtti. Rapor, bu durumun piyasada düşük oranda yatırımcı katılımı olduğunu vurguladı. CoinDesk’in bildirdiğine göre, kripto para komisyoncusu Genesis Global Capital’in borcu 1,8 milyar dolara ulaştı ve artmaya devam etmesi muhtemel. Messari, tasfiyeden kaçınmak için platformun en az 500 milyon dolar toplaması gerektiğini tahmin ediyor. Bloomberg Intelligence’ın kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone ise Bitcoin’in ayı piyasalarında son aşamalarından geçtiğine inanıyor. Ancak bazı şirketlerin bu aşamada hayatta kalmalarının zor olacağını söylüyor.

Risk, Devam Ediyor!

FTX krizi ve makroekonomik şartlar,  Bitcoin ve diğer kripto paraların bu yıl %60’tan fazla düşmesine yol açtı. Sektördeki domino etkisi ise devam ediyor. Coinbase, Square- Owner Block (SQ), madencilik şirketleri Hive (HVBTF) ve Riot (RIOT), kripto bankası Silvergate (SI) ve Bitcoin tutkunu Michael Saylor’un şirketi MicroStrategy‘nin (MSTR) hisseleri geçen ay düştü. Elbette ki, bu ilk  kripto kışı değil. 2018’de, 2020’nin başlarında ve 2021 yazında da büyük çöküşler meydana geldi.

Uzmanlara göre, Bitcoin, genel olarak hala hisse senetleri ve tahvillerden daha volatil olmaya devam ediyor. Bu durum, BTC’nin geçerli bir değer deposu olmasını engelliyor. Bu yüzden önümüzdeki dönemde de Fed ve borsasın iyi izlenmesi gerekiyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
İlgili Yazılar
3 Kritik Veri! 2 Uzman Yorumu! İşte Bitcoin’deki En Gerçekçi Tablo!
3 Kritik Veri! 2 Uzman Yorumu! İşte Bitcoin’deki En Gerçekçi Tablo!
Dikkat! Ünlü Platform Yıl Sonu İçin Bitcoin Fiyat Tahmini Açıkladı: 4 İndikatör!
Dikkat! Ünlü Platform Yıl Sonu İçin Bitcoin Fiyat Tahmini Açıkladı: 4 İndikatör!
2021’deki Çöküşü Bilen İsimden Bitcoin’de “Noel Baba Rallisi” Öngörüsü!
2021’deki Çöküşü Bilen İsimden Bitcoin’de “Noel Baba Rallisi” Öngörüsü!
Dikkat! 2008 Krizini Bildi! Hayatı Film Oldu! Ünlü İsimden Kritik Bitcoin Yorumu!
Dikkat! 2008 Krizini Bildi! Hayatı Film Oldu! Ünlü İsimden Kritik Bitcoin Yorumu!
30 Yıllık Tecrübe Konuştu! Son Çöküşü Bilen Ekonomist: Bitcoin Buraya Gidiyor!
30 Yıllık Tecrübe Konuştu! Son Çöküşü Bilen Ekonomist: Bitcoin Buraya Gidiyor!
Dikkat! Bu Rapor Her Şeyi Anlatıyor: Bitcoin’de Ayı Piyasası Ne Zaman Sona Erecek?
Dikkat! Bu Rapor Her Şeyi Anlatıyor: Bitcoin’de Ayı Piyasası Ne Zaman Sona Erecek?
Dünyaca Ünlü CEO’dan Endişe Yaratan Bitcoin Yorumu: Kaçınılmaz!
Dünyaca Ünlü CEO’dan Endişe Yaratan Bitcoin Yorumu: Kaçınılmaz!
Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Merak Konusuydu! Nefesler Tutuldu, Gözler O Tarihe Çevrildi!
Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Merak Konusuydu! Nefesler Tutuldu, Gözler O Tarihe Çevrildi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Kripto Para Projesinden Teknoloji Devi Apple’a Komisyon Resti!
Büyük Açıklama Geldi! Bu Proje Tüm NFT Piyasasını Ayağa Kaldırabilir!
Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat! Bu Etkinliği Gözlerine Kestirdiler!
DeFi ve NFT Büyümesi Darbe Alırken; ADA Fiyatı, Sahipleri İçin Kısa Vadeli Bir Soluklanma Sağladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022