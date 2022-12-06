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Bitcoin (BTC) uzun bir süredir yerinde sayarken, güncel veriler ve önde gelen metrikler büyük önem teşkil ediyor.

Bitcoin’de Volatilite Azalıyor!

Bitcoin, yeniden yatay yönde hareket ederken, 17.000 dolar seviyesinde konsolide oluyor. BTC’nin fiyatı dün yaklaşık 17.424 dolara çıkmayı başardı, ancak BTC’de ralli yine sürdürülebilir olmadı. Bitcoin, gün içinde 16.867 dolara kadar geriledi. Güncel verilere göre, BTC’de volatilite düşmeye devam ediyor. Geçmiş veriler, uzun süreli azalan volatilite dönemlerinin genellikle büyük bir rallinin habercisi olduğunu ortaya koyuyor. Forex analistlerine göre, Bitcoin son zamanlarda hisse senetlerine kıyasla daha az volatilite sergiliyor. Önemli göstergelerden biri olan Korku ve Açgözlülük Endeksi ise bugün 1 puan düşerek 25’e indi ve “aşırı korku” bölgesine geçti. Kripto para piyasasının toplam değeri %1,9 düşüşle 853 milyar dolara geriledi.

CoinShares’e göre, kripto para fonlarına yapılan yatırımlar, bir önceki hafta 23 milyon dolarlık bir çıkışın ardından geçen hafta 11 milyon dolar düştü. Bitcoin yatırımları 11 milyon dolar artarken, Ethereum’da ise 4 milyon dolarlık düşüş yaşandı CoinShares, işlem hacminin bir yıl önce ortalama 2 milyar dolara kıyasla 753 milyon dolar olduğunu belirtti. Rapor, bu durumun piyasada düşük oranda yatırımcı katılımı olduğunu vurguladı. CoinDesk’in bildirdiğine göre, kripto para komisyoncusu Genesis Global Capital’in borcu 1,8 milyar dolara ulaştı ve artmaya devam etmesi muhtemel. Messari, tasfiyeden kaçınmak için platformun en az 500 milyon dolar toplaması gerektiğini tahmin ediyor. Bloomberg Intelligence’ın kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone ise Bitcoin’in ayı piyasalarında son aşamalarından geçtiğine inanıyor. Ancak bazı şirketlerin bu aşamada hayatta kalmalarının zor olacağını söylüyor.

Risk, Devam Ediyor!

FTX krizi ve makroekonomik şartlar, Bitcoin ve diğer kripto paraların bu yıl %60’tan fazla düşmesine yol açtı. Sektördeki domino etkisi ise devam ediyor. Coinbase, Square- Owner Block (SQ), madencilik şirketleri Hive (HVBTF) ve Riot (RIOT), kripto bankası Silvergate (SI) ve Bitcoin tutkunu Michael Saylor’un şirketi MicroStrategy‘nin (MSTR) hisseleri geçen ay düştü. Elbette ki, bu ilk kripto kışı değil. 2018’de, 2020’nin başlarında ve 2021 yazında da büyük çöküşler meydana geldi.

Uzmanlara göre, Bitcoin, genel olarak hala hisse senetleri ve tahvillerden daha volatil olmaya devam ediyor. Bu durum, BTC’nin geçerli bir değer deposu olmasını engelliyor. Bu yüzden önümüzdeki dönemde de Fed ve borsasın iyi izlenmesi gerekiyor.