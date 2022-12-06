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Oxford Dictionaries, 5 Aralık Pazartesi günü “Goblin Modu“nun yapılan online oylama sonucunda yılın kelimesi seçildiğini duyurdu. Kısa bir süre önce Twitter’daki çevrimiçi topluluktan 2022’yi tek bir kelimeyle tanımlamaları istendi ve oybirliğiyle yılı tanımlamak için Goblin Modu kelimesi seçildi. Bunun hemen ardından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘ın CEO’su Changpeng Zao (CZ), 6 Aralık’ta attığı bir tweet’te Goblin Modu’ndan bahsetti.

Goblin Coin’de CZ Etkisi

CZ’nin Goblin Modu tweet’inin ardından Binance Smart Chain üzerinde çalışan NFT tabanlı altcoin projesi Goblin Coin 35 dakika içinde yüzde 118 oranında yükseldi. CZ’nin tweet’inden önce (11.45’de) Goblin Coin fiyatı 0,000000001042 dolardan işlem görüyordu. Tweet’in hemen ardından altcoin’in fiyatı 0,000000001255 dolara kadar çıktı. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre Goblin Coin fiyatı bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,21 yükselişle 0,00000000112 dolardan el değiştiriyor.

Özellikle, Goblin Coin’in yardımıyla, oyun geliştiricileri özel oyun içi öğelerin NFT formatlı ön satışı yoluyla nakit para toplayabiliyor. Bağımsız bir oyun inkübatörü olan GameFi Labs’ın öncülüğünde Goblin Coin, WEB 3.0 çağında varlığını sürdürme mücadelesi veriyor. Altcoin projesi, Blockchain oyunları oluşturma sürecini kolaylaştırmak için oyun geliştiricilerine eksiksiz bir GameFi oyun tasarım sistemi ve teknik destek sunuyor.

Goblin Modu Nedir?

Goblin Modu, “tipik olarak sosyal normları veya beklentileri reddeden bir şekilde, özür dilemeden kendine düşkün, tembel, pasaklı veya açgözlü davranış” olarak tanımlanmaktadır. İlk kez 2009 yılında Twitter’da görülen “Goblin Modu”, 2022 yılında dünyanın dört bir yanındaki insanların KOVID-19 salgınından dolayı uygulanan zorunlu sokağa çıkma yasaklarının yarattığı belirsizlikle ortaya çıkınca ilgi görmeye başladı. Ancak bu ifade ilk kez Oxford Dilleri sözlükbilimcileri tarafından seçilen üç finalist listesinden halk oylamasıyla seçildi: Goblin Modu, Metaverse ve IStandWith.

Goblin Modu, çevrimdışı dünyada nispeten çok bilinmemesine rağmen 340 binden fazla oyun yüzde 93’ünü alarak açık ara kazanarak yılın kelimesi oldu.