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Büyük Başarı! Bu Altcoin Bir İlke İmza Attı! İşte Yıl Sonu Tahmini ve Kritik Rapor!

Kripto para sektörü tarihinin en zor dönemlerinden birine tanık olurken, önde gelen bir proje büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. 
14:00
6 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para sektörü tarihinin en zor dönemlerinden birine tanık olurken, önde gelen bir proje büyük başarılara imza atmaya devam ediyor.

Ripple, ABD’de İlk 10’a girdi!

Blockchain firması Ripple (XRP), ABD’de en değerli ilk on start-up şirketi arasına girmeyi başardı. Startup; ”problemlere çözüm, ihtiyaçlara cevap üretebilmek için tüm teknolojik imkânları kullanan ve kapsamlı ar-ge çalışmaları ile fikir, ürün ya da hizmet geliştiren girişimlere verilen bir isimdir.” Finbold raporuna göre, Kasım 2022 itibarıyla Ripple, 15 milyar dolarlık değerlemeyle ABD’nin önde gelen startup’ları arasında 10. sırada yer aldı. Listede yer alan şirketler ve değerleri ise şu şekilde:   SpaceX (127 milyar dolar), Stripe (95 milyar dolar), Instacart (39 milyar dolar), Databricks (38 milyar dolar), Epic Games (31,5 milyar dolar), Fanatics (27 milyar dolar), Chime (25  milyar dolar), Miro (17,5 milyar dolar) ve Discord (15 milyar dolar). Ripple’ın son değerlemesinin, şirketin 2019’da 200 milyon dolarlık C Serisi turunu finanse eden yatırımcılardan tekrar hisse almasının ardından ortaya çıktığını belirtmekte fayda var.

Ripple’ın Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC) ile devam eden dava nedeniyle büyük darbe aldığı düşünüldüğünde, bu büyük bir başarı. Dava ilerledikçe, yatırımcıların Ripple’a olan güveni artıyor. Uzmanlara göre, Ripple davayı kazanabilir. Dava, Ripple ve üst düzey yöneticilerinin XRP’yi kayıtsız menkul kıymet olarak halka satıp satmadığına odaklanıyor. Aynı zamanda, Ripple’ın değerlemesindeki önemli bir pay, şirketin büyüyen ödeme ve havale ortaklıklarından kaynaklanıyor. Ripple, son aylarda ödeme sistemlerini kullanan geleneksel finans oyuncularıyla ortaklıklar kurmaya devam etti. Sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmak için XRP  kullanan Ripple özellikle Asya ve Orta Doğu’da birçok banka ile iş birliği yapıyor.

Ünlü Algoritma’dan Çarpıcı XRP Tahmini!

Hukukçular  Ripple’ın davayı kazanabileceğini tahmin ettiğinden, XRP sürpriz ralliler yapmaya devam ediyor. Göreceli güç endeksi (RSI), hareketli ortalama yakınsama farklılığı (MACD), hareketli ortalama (MA) ortalama gerçek aralık (ATR) ve Bollinger Bantları (BB)  gibi teknik göstergeleri dikkate alan önde gelen platformalrdan PricePredictions’ın makine tabanlı algoritmasına göre, XRP’nin yıl sonuna kadar değerini artıracağı tahmin ediliyor.

Algoritma XRP‘nin 31 Aralık’ta 0,427 dolardan işlem göreceğini ortaya koydu. XRP, an itibariye  0.3821 dolardan işlem görüyor. Bu, %8,73’lük bir artışı temsil ediyor. Uzmanlara göre, SEC davasından gelecek bir zafer, XRP fiyatını yeni zirvelere taşıyabilir.

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