Gemini'nin kurucu ortağı Cameron Winklevoss, kripto para borsasının askıya alınan Earn programına ilişkin sorunları çözmek için diğer alacaklılarla birlikte geçici bir komite kurulduğunu duyurdu.

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Dev kripto para borsası Gemini‘nin kurucu ortağı Cameron Winklevoss, kripto para borsasının askıya alınan Earn programına ilişkin sorunları çözmek için diğer alacaklılarla birlikte geçici bir komite kurulduğunu duyurdu. Komiteye danışman olarak hukuk şirketi Kirkland & Ellis görevlendirildi.

Alacaklıların Haklarını Savunmak İçin Komite Kuruldu

Kripto para borsası Gemini cephesinden 16 Kasım’da Earn programındaki müşteri fonlarını dondurarak para çekme işlemlerini dondurmak zorunda kalınmasının ardından önemli bir açıklama geldi. Gemini’nin kurucu ortağı Cameron Winklevoss, kripto para borsasının Earn programındaki sorunların çözümünü koordine etmek ve alacaklıların haklarını savunmak için diğer alacaklılarla birlikte geçici bir komite kurulduğunu duyurdu.

Konuya ilişkin bilgilendirme, hukuk şirketi Kirkland & Ellis’in “alacaklı komitesi tarafından kendi adına savunuculuk yapmak üzere danışman olarak görevlendirildiğini” tweet’leyen kripto para borsasının kurucu ortağı Cameron Winklevoss’tan geldi. Winklevoss, ayrıca kullanıcı fonlarını iade etmenin en yüksek öncelikleri olduğunu ve sorunlara çözüm üretmek için hızlı bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Earn Programı Kullanıcılarına 900 Milyon Dolar Borç Var

Winklevoss’un tweet’leri, Financial Times’ın bu ayın başında kripto aracı şirketi Genesis ve ana şirketi Digital Currency Group‘un Gemini müşterilerine 900 milyon dolar borcunun bulunduğu haberini takip ediyor olması bakımında oldukça önemli. Gemini’nin Earn programındaki müşterilerine ait fonları Genesis’ten geri almaya çalıştığı bildiriliyor. Öte yandan Genesis’in iflasın eşiğinde olduğu ve en az 1 milyar dolar fon bulması gerektiği iddia ediliyor. Bazı uzmanlar Genesis’in iflas edeceği ve bunun birçok kripto para şirketini, en başta da Gemini’yi etkileyeceği hatta iflasa kadar sürükleyeceği üzerinde duruyor.

CoinDesk, geçen hafta Pazar günü yaptığı bir haberde Genesis’in alacaklılarına en az 1.8 milyar dolar borcu olduğunu bildirmişti. Bu rakama Gemini’nin Earn programı kullanıcılarına olan 900 milyon dolarlık borcun dahil edildiği aktarıldı.