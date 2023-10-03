  Stars Arena Nedir, Güvenilir Mi? Airdrop ve StarShares Hakkında Tüm Detaylar

Web3 geleceğin yeniden dizayn edilmiş internetini temsil ediyor. Şimdiden denemeler sürüyor. Kripto odaklı sosyal medya platformları artık yaygınlaşıyor. Büyüme hızı da diğer alanlardaki Web3 uygulamalarına göre çok daha büyük oluyor. Peki son 24 saatte popülerliğini artıran StarsArena nedir?

StarsArena Nedir

X (eski adıyla Twitter) benzeri çok fazla uygulama var. Son olarak Meta kendi uygulamasını başlattı ancak hiçbiri beklenen ölçüde ilgi görmedi. Veya ilgiyi sürdüremedi de diyebiliriz. Kripto ile Twitter benzeri bir platformun entegre çalışacağı ürüne hasret yatırımcılar yeni alternatiflerle tanışıyor. StarsArena bunlardan biri ve son 24 saatte birçok ünlü tarafından paylaşıldığı için kullanıcı sayısı hızla artıyor.

Kullanıcı sayısındaki hızlı artışa karşılık muhtemelen sunucular yeterli olmadığı için uygulamada hatalar dikkat çekiyor. Yavaşlığı söylemeye bile gerek yok. Ancak bunlar kısa sürede aşılabilecek problemlerdir.

Avalanche ağı üzerinde yer alan bu platform yeni bir SocialFi projesidir. Kullanıcılar etkileşime girdikçe puan kazanır ve bunlar airdropla nakde çevrilebilir. Platform hannesxda tarafından başlatıldı ve bahşişten airdrop ödüllerine kadar birçok cezbedici özelliğe sahip.

StarsArena Nasıl Kayıt Olunur?

Öncelikle platformun internet sitesine gidiyoruz. Açılan sayfadan direkt olarak X (eski adıyla Twitter) hesabınızla kaydolabileceğiniz butona tıklamanız gerekiyor. Bu butona tıkladığınızda Stars Arena isimli X uygulamasına izin vermeniz gerekiyor. Bu uygulama akışınızı, listelerinizi, profil bilgilerinizi, takip ettiğiniz ve sessize aldığınız hesapların bilgisini okuyabiliyor. Çok fazla detay veriye ulaşabiliyor olması soru işareti olsa da adınıza paylaşım yapamıyor oluşu riski azaltıyor.

Butona tıklayıp izinleri verdiğinizde yukarıdaki kullanıcı sayfanıza ulaşıyorsunuz. Tıpkı diğer sosyal medya hesaplarında olduğu gibi buradaki ünlüleri, kripto para uzmanlarını vesair takip edebiliyorsunuz.

Wallet sekmesinden cüzdanınıza ulaşabiliyor para yatırıp buradan çekebiliyorsunuz. Bu uygulama eğer beklenen ölçüde ilgi görürse Avalanche ağ aktifliğine olumlu katkı sağlayacağı için AVAX fiyatının da artmasına yardımcı olabilir.

İpucu: Uygulamaya izin verdikten sonra hata alırsanız X hesabınızdan uygulamayı kaldırıp tekrar kayıt için StarsArena adresine gidebilirsiniz.

StarsArena Airdrop Nasıl Alınır?

Kullanıcılar platformla etkileşime geçerek puan kazanacak ve biriktirdikleri puanlara göre airdrop‘larla ödüllendirilecekler. Airdrop sekmesine girdiğinizde sizi böyle bir mesaj karşılıyor. Yani aktifliğe bağlı olarak kazandığınız puanların haftalık bazda tokene dönüştüğünü göreceksiniz.

Puan toplamak için paylaşım yapmanız, referans koduyla yeni kullanıcıları platforma çekmeniz, bahşiş hacmi oluşturmanız gerekiyor. Bahşiş gönderebilmek için yukarıda bahsettiğimiz cüzdanı kullanmalısınız.

Friend Tech uygulamasındaki gibi profilleri hisse olarak alıp satma imkanınız da var. Bu da eğer ilgi sürerse bazı önde gelen profillerin aşırı değerlenebileceği anlamına geliyor. Uygulama henüz çok yeni ve olası riskleri yatırımcıların göz ardı etmemesi gerek.