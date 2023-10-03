  Kazakistan’da Elektrik Maliyetleri Nedeniyle Bitcoin Madencileri Faaliyetlerini Durduruyor

Elektrik maliyeti nedeniyle birçok madencinin tercih ettiği Kazakistan’da madenciler ilginç bir adım attı. Bitcoin madenciliği hash oranı sıralamasında dünyanın en büyük üçüncü pazarı olan ülkede madenciler ülkenin cumhurbaşkanına yüksek enerji maliyetleri nedeniyle mektup gönderdi ve taleplerini iletti. 2022 yılında Kazakistan’da kripto madencileri yaklaşık 3,07 milyar tengelik (7 milyon $) vergi ödedi.

Madencilik Şirketleri Faaliyetlerini Durduruyor

Kazakistan yerel basınında yer alan haberlere göre ülkede hizmet veren sekiz büyük madencilik şirketi cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev’e bir mektup gönderdi. Mektupta imzası yer alan şirketler arasında BCD Company, TT TECH Limited, KZ Systems, AI Solutions, Green Power Solution, VerCom ve Kinur Invest yer alıyor.

Yüksek elektrik maliyetleri nedeniyle çok sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini açıklayan madenciler Kazakistan kripto madenciliği sektörü için bir çözüm getirilmesini tavsiye etti ve şu ifadelere yer verdi:

“Bugün itibariyle, tüm büyük endüstri oyuncuları faaliyetlerini askıya aldı ve yıl sonuna kadar Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki işlerini tamamen durdurmayı planlıyor.”

Vergi Yasası Maliyetleri Arttırdı

Hükümetin kripto para sektörünü ve özellikle madencilik faaliyetlerini düzenleme çabalarından yakınan yöneticilere göre asıl sorun kripto madencileri için düzenlenen vergi sistemi oldu. Alınan bu vergiler nedeniyle ülkenin kripto madenciliğinde önde gelen ülkeler arasındaki konumu çoktan kaybedildi ve ülke endüstrisi yok olmanın eşiğine geldi. Mektupta yer alan iddalar ise şöyle ifade edildi:

“Hükümet acil önlemler almazsa, Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki kripto madencilik sektörünün varlığı sona erecek.”

Şirket yöneticilerinin mektupta yer verdikleri vergi düzenlemesi 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe geçti. Madencilik kuruluşlarının elektrik tüketimine dayalı olarak getirilen vergi yasası ülkenin elektrik maliyetleri ile cazip bir bölge olmasının ardından ortaya çıktı ve birçok şirketi hayal kırıklığına uğrattı.

Yasal vergi düzenlenmesine rağmen ülkede maliyetlerin en yüksek olduğu seviyede madenciler elektriğin 1 kilovat saatini (kWh) 0,067 dolara mal ediyor. ABD’de ise herhangi bir vergiden önce kWh başına ortalama 1 kilovat saat 0,12 dolardan mal oluyor. Kazakistan hükümetinin verilerine göre, 2022 yılında kripto madencilik kuruluşlarından yaklaşık 3,07 milyar tengelik (7 milyon $) vergi ödemesi alındı.