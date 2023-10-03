  Sonraki Kripto Boğa Piyasasında Milyoner Olmak! Kaç PEPE Coin Almalısınız?

Kripto para piyasaları yıllardır 4 yılık döngülerle dibi satın alan yatırımcılara devasa kazançlar getirdi. Yüzlerce kat artan fiyatlar. Hatta ATL seviyelerinden binlerce kat yükselen altcoinler oldu. Fakat bazılarının fiyatı da sıfıra gitti. Kriptoda kazanç gibi riskler de büyük ve yatırımcıları bunun kesinlikle farkında olması gerekiyor.

PEPE Coin (PEPE)

Mayıs-Haziran ayında kripto para piyasalarını kasvet bürümüşken PEPE Coin bir anda parladı. Fakat SEC’in gazabı beklenen ölçüde devasa bir büyüme dönemine izin vermedi. Yine de sosyal medyadaki hype nedeniyle PEPE Coin ekibi orta vadede hayatta kalabilmelerini sağlayacak olan Binance listelemesini başarıyla yaptırdılar.

Bu tokenin kurucuları ünlü “Kurbağa Pepe” meme’inden ilham almıştır. Diğer meme kripto para birimleri gibi, temel bir değeri yoktur ve yalnızca topluluk üyelerinin ilgisi ile fiyatı artar veya azalır.

Bu meme coin Haziran öncesi yatırımcılarına ciddi kazançlar getirdi ancak şu an 5 Mayıs 2023’te ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinin %81,73 altında işlem görüyor.

PEPE Coin ile Kripto Milyoneri Olmak

Projenin resmi web sitesine göre, PEPE’nin toplam arzı 420.690.000.000.00.000 token’dır. Meme coin en büyük kripto paralar arasında 107’nci sırada yer alıyor ve 312 milyon dolar piyasa değeri var. Bazı piyasa katılımcılarının şüpheciliğine rağmen, PEPE’nin hayatta kalma şansı oldukça yüksek.

Ekipteki son yaşanan kaosa rağmen topluluk güçlü. Ayrıca Binance gibi devlerin yaptığı listelemeler onun en azından orta vadede hayatta kalmasına izin verdi. Eğer ilgi güçlü kalmaya devam ederse DOGE ve Shiba Coin’in ardından kemikleşmiş meme coinler arasında yerini sağlamlaştırabilir.

Fiyat tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,00000431 dolara geri döndüğünde PEPE Coin ile kripto milyoneri olmak mümkün. Ancak bunun için bugünkü fiyattan 232.019.487.536 PEPE satın almanız gerekir. Bu da yaklaşık 182 bin dolar yapıyor. Peki fiyatın ATH seviyesine ulaşmasının garantisi var mı? Hayır böyle bir garanti yok hatta fiyat sıfıra da gidebilir böylece 182 bin dolarınızı sıfırlamış olursunuz.

Peki farklı altcoinlere yatırım yapıp daha fazla kazanç elde ihtimaliniz var mı? Bu ihtimal fiyatın sıfıra gitmesinden çok daha güçlü çünkü piyasaya yeni sürülmüş ve diplere inmiş çok fazla altcoin var. Piyasaya girdiği fiyatın yüzlerce kat üzerine çıkan altcoinleri geçmişte gördük ve gelecekte de bunun olacağını varsayarsak bazı alternatifler boğa zirvesinde 1 değil 10 milyon dolar kazanç elde etmenizi de sağlayabilir.

Veya tüm bunların hepsi bir yana asla yeni bir boğa sezonu görmeyiz. Büyük kazanç umutlarıyla birikim yapan yatırımcılar sermayelerinin sıfıra koştuğunu görür.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.