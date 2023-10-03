  Bitcoin’in Yönünü Aşağı Çevirmesi Bu Altcoin’i Darma Duman Etti! Kayıplar Artıyor!

Popüler memecoin Pepe (PEPE), Eylül ayının son haftasında etkileyici şekilde toparlanarak ayın ilk yarısındaki tüm kayıplarını geri kazandı. PEPE’nin fiyatı 0,0000006 dolardan 0,00000083 dolara yükselerek yüzde 37,5’lik önemli bir kazanç elde etse de fiyat rallisi 0,00000083 dolardaki fiyat seviyesinde ve kanal formasyonunun üst trend çizgisinden oluşan ikili direnç seviyesindeki engelle karşılaşmasının ardından durdu.

PEPE’nin Fiyat Grafiği Alarm Veriyor

PEPE‘nin fiyatı 2 Ekim’de kanal formasyonunun direnç trend çizgisinde hızla geri çekildi. Önceki üç günde yakılan mumları gölgede bırakan bu mumlar yükselişin tersine dönerek düşüş trendinin başlayacağı konusunda öncü bir uyarı sinyali olarak öne çıkıyor.

Bu yazının hazırlandığı sırada 0,00000074 dolardan işlem gören ve gün içinde yüzde 10,61 oranında kayıp veren PEPE, aşağı yönlü bir yörüngeyi izlemek için hazır görünüyor. Altcoin‘in fiyatının 2 Ekim’in en dip düşük seviyesi olan 0,000000107 doların altına düşmesi, yaklaşan düşüş için ek bir teyit görevi görecek.

Bu durum potansiyel olarak yüzde 14’lük bir düşüşü tetikleyerek son dip seviye olan 0,0000006 doların yeniden test edilmesiyle sonuçlanabilir. Satış baskısının artmaya devam etmesi halinde altcoin’deki düşüş trendinin sürmesini sağlayabilir.

PEPE, DOGE ve SHIB’in Fiyat Performansı

En büyük 3 memecoin Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) ve PEPE’nin son üç aydaki fiyat hareketleri karşılaştırıldığında PEPE’nin diğerlerinden daha yüksek volatilite gösterdiği göze çarpıyor. PEPE, tutarlı bir düşüş trendi içindeyken, hem SHIB‘in fiyatı hem de DOGE‘un fiyatı orta vadeli trendlerinde daha yatay hareketler yaptığı görülüyor.

Dahası PEPE’nin Bollinger Bantları‘nın (BB) düzleşmesi, fiyatın önünde ek bir direnç seviyesi olarak hareket edebileceğini ve yükselişin daha zor şartlar altında kalabileceğini gösteriyor. Günlük zaman dilimindeki Göreceli Güç Endeksi‘nin (RSI) yüzde 60 seviyesinin altına düşmüş olması ise muhtemel düşüşün giderek daha olası hale geldiğini ortaya koyuyor.