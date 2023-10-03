f Bitcoin'in Yönünü Aşağı Çevirmesi Bu Altcoin'i Darma Duman Etti! Kayıplar Artıyor! › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Bitcoin’in Yönünü Aşağı Çevirmesi Bu Altcoin’i Darma Duman Etti! Kayıplar Artıyor!

Bitcoin’in Yönünü Aşağı Çevirmesi Bu Altcoin’i Darma Duman Etti! Kayıplar Artıyor!

Özet

  • Popüler memecoin Pepe (PEPE), Eylül ayının son haftasında kaybettiklerini geri kazanarak yüzde 37,5'lik bir artış yaşamasının ardından düşüşe geçti.
  • PEPE'nin rallisi, kanal formasyonunun üst trend çizgisindeki direnç seviyesinde durdu.
  • PEPE'nin fiyat grafiği şu anda düşüş trendinde ve daha güçlü bir düşüşün işaretlerini veriyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
14:36
3 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Popüler memecoin Pepe (PEPE), Eylül ayının son haftasında etkileyici şekilde toparlanarak ayın ilk yarısındaki tüm kayıplarını geri kazandı. PEPE’nin fiyatı 0,0000006 dolardan 0,00000083 dolara yükselerek yüzde 37,5’lik önemli bir kazanç elde etse de fiyat rallisi 0,00000083 dolardaki fiyat seviyesinde ve kanal formasyonunun üst trend çizgisinden oluşan ikili direnç seviyesindeki engelle karşılaşmasının ardından durdu.

PEPE’nin Fiyat Grafiği Alarm Veriyor

PEPE‘nin fiyatı 2 Ekim’de kanal formasyonunun direnç trend çizgisinde hızla geri çekildi. Önceki üç günde yakılan mumları gölgede bırakan bu mumlar yükselişin tersine dönerek düşüş trendinin başlayacağı konusunda öncü bir uyarı sinyali olarak öne çıkıyor.

Bu yazının hazırlandığı sırada 0,00000074 dolardan işlem gören ve gün içinde yüzde 10,61 oranında kayıp veren PEPE, aşağı yönlü bir yörüngeyi izlemek için hazır görünüyor. Altcoin‘in fiyatının 2 Ekim’in en dip düşük seviyesi olan 0,000000107 doların altına düşmesi, yaklaşan düşüş için ek bir teyit görevi görecek.

Bu durum potansiyel olarak yüzde 14’lük bir düşüşü tetikleyerek son dip seviye olan 0,0000006 doların yeniden test edilmesiyle sonuçlanabilir. Satış baskısının artmaya devam etmesi halinde altcoin’deki düşüş trendinin sürmesini sağlayabilir.

PEPE, DOGE ve SHIB’in Fiyat Performansı

En büyük 3 memecoin Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) ve PEPE’nin son üç aydaki fiyat hareketleri karşılaştırıldığında PEPE’nin diğerlerinden daha yüksek volatilite gösterdiği göze çarpıyor. PEPE, tutarlı bir düşüş trendi içindeyken, hem SHIB‘in fiyatı hem de DOGE‘un fiyatı orta vadeli trendlerinde daha yatay hareketler yaptığı görülüyor.

Dahası PEPE’nin Bollinger Bantları‘nın (BB) düzleşmesi, fiyatın önünde ek bir direnç seviyesi olarak hareket edebileceğini ve yükselişin daha zor şartlar altında kalabileceğini gösteriyor. Günlük zaman dilimindeki Göreceli Güç Endeksi‘nin (RSI) yüzde 60 seviyesinin altına düşmüş olması ise muhtemel düşüşün giderek daha olası hale geldiğini ortaya koyuyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Sonraki Kripto Boğa Piyasasında Milyoner Olmak! Kaç PEPE Coin Almalısınız?
Sonraki Kripto Boğa Piyasasında Milyoner Olmak! Kaç PEPE Coin Almalısınız?
27 Dolarlık Yatırım 1 Milyon Doları Olmuştu! Kurbağa Yeniden İlk 100’ün İçinde! İşte Memecoin’in Son Durumu!
27 Dolarlık Yatırım 1 Milyon Doları Olmuştu! Kurbağa Yeniden İlk 100’ün İçinde! İşte Memecoin’in Son Durumu!
Yatırımcı İlgisinin Yeniden Artmasıyla Bu Memecoin Yönünü Yukarı Çevirdi! Yüzde 17 Arttı!
Yatırımcı İlgisinin Yeniden Artmasıyla Bu Memecoin Yönünü Yukarı Çevirdi! Yüzde 17 Arttı!
İşte Hedef: PEPE Coin Fiyatı Bugünlerde Yine Aynısını Yapabilir
İşte Hedef: PEPE Coin Fiyatı Bugünlerde Yine Aynısını Yapabilir
Ünlü Kripto Para Yorumcusundan DOGE ve Shiba Coin Tahminleri!
Ünlü Kripto Para Yorumcusundan DOGE ve Shiba Coin Tahminleri!
Pepe Coin Ekibinden İlk Açıklama! Hacklendi Mi? Pepe Coin Alınır Mı?
Pepe Coin Ekibinden İlk Açıklama! Hacklendi Mi? Pepe Coin Alınır Mı?
PEPE Coin Fiyat Analizi: Daha Büyük Düşüş Kapıda Olabilir!
PEPE Coin Fiyat Analizi: Daha Büyük Düşüş Kapıda Olabilir!
Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin (DOGE) Artar Mı? Dogecoin Kaç TL?
Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin (DOGE) Artar Mı? Dogecoin Kaç TL?
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023