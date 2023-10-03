  Bitcoin İçin Sırada Ne Var? Yatırımcıları Uyaran Analist Kritik Seviyeleri İşaretledi!

Kripto para analisti Jason Pizzino, önümüzdeki günlerde hem Bitcoin (BTC) hem de S&P 500’de (SPX) öncelikle düşüş ve sonrasında yükselişin olduğu bir senaryonun gerçekleşmesi üzerinde durarak önemli açıklamalarda bulundu..
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Kripto para analisti Jason Pizzino, son strateji oturumunda hem BTC‘nin hem de SPX’in bir boğa piyasası döngüsüne girmeden önce Ekim ayının başında düşmesini beklediğini açıkladı. Pizzino düşüş öngörüsünü detaylandırarak şu ifadeleri kullandı:
2023’ün üçüncü çeyreğinin ve dördüncü çeyreğin başlarının Bitcoin için DCA (dolar-maliyet ortalaması) için bir sonraki en iyi fırsatların görüleceği bir dönem olacağını düşünüyorum.
Elbette aşağı yönde hareketlilikler olacak. Buradan sonra her şey düz ve güllük gülistanlık olmayacak çünkü çok fazla genel direnç var. Burada hala yeniden test edilebilecek yüzde 50 Fibonacci seviyesi var ve makro seviye 23 bin 600 dolarda. Bu seviye mevcut aralığın en dip seviyesi.
Kısa vadede, belki de Ekim ayının başında daha aşağılar zorlanabilir çünkü geçmişte S&P 500’de gördüğümüz gibi burada bu diplerden bazılarına doğru gidilebilir. Bitcoin belki Ekim 2022’nin en dip seviyesini ya da Mart 2023’ün en dip seviyesini test edebilir. Böyle düşünüyor olmamın nedeni ise SPX’in Ekim ayında 4 bin 110 puanın biraz daha altına inme ihtimali. Bitcoin’de yükselişin yeniden başlamasını sağlayacak olan şey ise SPX’in dördüncü çeyrek ve 2024’ün birinci çeyreği boyunca yükselmeye başlaması olacak.
Bitcoin ayrıca belki yeşil mumla kapattığı Eylül ayındaki performansını sürdürebilir ama bence 23 bin 630 dolara doğru hızlı bir düşüş ve ardından 28 bin 518 doların üzerinde bir kırılma olması ihtimali daha yüksek.
Dahası analist, Bitcoin’in Ekim ayından sonra büyük bir boğa piyasası döngüsünü teyit edip etmeyeceğini saptamak için yukarı yöndeki kilit fiyat seviyelerini de sıraladı. İşte analistin işaretlediği o seviyeler.
Piyasa yukarı yönde önündeki kilit seviyeleri aşabilecek mi bu önümüzdeki dönemin odak noktası olacak. Burada konsolidasyon için aradığım en büyük tetikleyici 28 bin 500 dolar seviyesi. Eğer bu seviye kırılırsa 32 bin doları test edebiliriz. Yok kırılmazsa aşağı yönde 25 bin doların altına düşme ihtimali gündeme gelecektir.
Şimdi yukarı yöndeki son beyaz çizgiler yüzde 50 Fibonacci seviyesinden çekilen seviyeler. Bu, 42 bin dolar seviyesi ya da daha net olmak gerekirse 42 bin 200 dolar ve ardından 48 bin 200 dolardan gelen aylık zaman dilimindeki salınımın tepesi. Dolayısıyla, Bitcoin’in fiyatı 32 bin doların üzerine çıkmayı başardığında 35 bin dolar, 38 bin dolar ve tabii ki iyi bir önlem için psikolojik sayı olan 40 bin olar kritik seviyelere olarak öne çıkıyor.