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7.5 Milyon Dolarlık Yatırım Haberi Bu Altcoin’i Uçurdu!

Özet

  • Küresel dijital varlık piyasa yapıcı şirketi DWF Labs, merkeziyetsiz özerk kuruluş AirDAO'ya (AMB) 7.5 milyon dolarlık yatırım yaptı.
  • Şirket 7.5 milyon dolarlık yatırım karşılığında 18.74 milyon dolarlık 1.5 milyar adet AMB aldı.
  • Yatırım haberi AMB'nin fiyatında sert yükselişin tetikleyicisi oldu.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
12:17
3 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Küresel dijital varlık piyasa yapıcı şirket DWF Labs, son dönemdeki yaptığı yatırımcılarına bir yenisini daha ekledi. Şirket son olarak Ambrosus Blockchain’ini ve merkeziyetsiz uygulama ağını yöneten merkeziyetsiz özerk kuruluş AirDAO’ya (AMB) 7.5 milyon dolar yatırım yaptı.

DWF Labs’ın 7.5 Milyon Dolarlık Yatırımının Bilinen Detayları

Zincir üzeri veri takip platformu Lookonchain, küresel dijital varlık piyasa yapıcı şirketi DWF Labs’ın yatırımlarına bir yenisini daha eklediğini bildirdi. Buna göre şirket, Ambrosus Blockchain’ini ve merkeziyetsiz uygulama ağını yöneten merkeziyetsiz özerk kuruluş AirDAO‘ya 7.5 milyon dolar Tether (USDT) gönderdi ve karşılığında 18.74 milyon dolarlık 1.5 milyar adet AMB aldı.

AirDAO, tüm Layer 2 Blockchain ekosisteminin kapsayan ilk DAO oluşuyla öne çıkıyor ve Web3‘ün gereksiz karmaşıklığını ortadan kaldıran ve faydalarını tek, kullanımı kolay bir web arayüzü aracılığıyla ortalama bir tüketiciye sunan entegre bir dijital ürün ve hizmet paketi sunuyor.

Yatırım Haberiyle AMB’nin Fiyatı Fırladı

DWF Labs’ın yatırım haberi AMB’nin fiyatının fırlamasına neden oldu. Yatırım haberi öncesi 0,0120 dolar seviyelerinde seyreden AMB‘nin fiyatı CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte yüzde 19,59 yükselişle 0,01392 dolara kadar çıktı. Yatırım haberi yalnızca fiyatı değil işlem hacmini de resmen uçurdu. Güncel verilerle AMB’nin işlem hacmi son 24 saatte yüzde 69’un üzerinde artışla 23.7 milyon dolara yükseldi.

Veriler, AMB’nin en son 6 yıl önce, 6 Ocak 2018 tarihinde 1,85 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını gösteriyor. 2020’de başlayan ve 2021’de birçok kripto paranın rekor kırmasını sağlayan boğa piyasasında bekleneni veremediği görülen AMB, güncel fiyatlarla son rekorunun yüzde 99,3 altında fiyatlanıyor.

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