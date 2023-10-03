Çanlar Bu Altcoin İçin Çalıyor! Parti Sona Erdi!

Oracle hizmet sağlayıcısı Chainlink (LINK) kısa süre önce 8 doları aşarak son birkaç haftanın en iyi performans gösteren altcoin’lerinden biri oldu. Chainlink’in LINK’indeki parti, altcoin’in fiyatının şu anda güçlü bir geri çekilme altında olması ve son 24 saat içinde yüzde 4 düşmesiyle sona eriyor gibi görünüyor. LINK, yazım sırasında 4.26 milyar dolar piyasa değeri ile 7,67 dolardan işlem görüyor. İşlem hacmi ise aynı zaman diliminde yüzde 20 artışla 371 milyon dolara çıkmış durumda. Dahası Chainlink, son fiyat rallisi sırasında Bitcoin (BTC) ile de güçlü bir korelasyon göstererek öne çıkmış olsa da işler tersine dönmeye başlamış durumda.

Zincir Üzeri Veriler Düşüş Sinyali Veriyor

LINK’in yaptığı sıçramanın ardından oluşan zincir üzeri veri akışı bazı piyasa analistleri yükselişin sonuna gelindiği yönünde yorum yapmaya itmişti. Bu beklenti Santiment‘in Piyasa Değerinin Gerçekleşmiş Değere (MVRV) olan oranına dayanıyordu. Piyasanın değeri/gerçekleşmiş değer oranı olan MVRV, piyasanın tepe ve dip noktaları için bir gösterge görevi göstermektedir. Yüksek MVRV potansiyel tepe işareti olarak görülerek, dipler birikim aşamaları işareti olarak kabul edilmektedir.

Kripto para analisti Ali Martinez, Santiment’tan aldığı verilere dikkat çekerek, Chainlink’in 30 günlük MVRV’sinin geçmişte her yüzde 19’u aştığında LINK’in önemli düzeltmeler yaşadığını söyledi. Şu anda, LINK’in 30 günlük MVRV’si yüzde 20 seviyesinde ve bu da daha fazla yukarı yönlü hareketten önce kısa vadede geri çekilme olacağını gösteriyor.

LINK’e teknik açıdan bakıldığında altcoin‘in fiyatının 5,56 doların üzerinde tutunamaması düşüşün derinleşeceğini gösteriyor. Bu düşüşle potansiyel olarak yeni bir dip oluşumu beklenebilir. Tecrübeli kripto para analisti Michael van de Poppe‘ye göre LINK’in fiyatı 7 dolara kadar çekilebilir.

Chainlink Data Streams Tanıtıldı

Web3 hizmetleri platformu Chainlink, 2 Ekim’de ağ gecikmesini azaltmayı amaçlayan “Data Streams” özelliğini piyasaya sürdü. Chainlink Data Streams, ultra hızlı ve kullanıcı dostu türev ürünlerin oluşturulmasını kolaylaştırmak için düşük gecikmeli piyasa verilerini ve otomatik çalışmayı entegre ediyor. “Düşük gecikmeli piyasa verileri” terimi, önemli gecikmeler olmadan sunulan finansal piyasa bilgilerini ifade etmektedir.

Bu ürün, yüksek frekanslı piyasa verilerinin sürekli olarak zincir dışı sağlandığı “çekme tabanlı” veri oracle yaklaşımını benimsiyor. Özellik, her blok için oracle raporları oluşturularak kullanıcıların bunları zincir dışından almalarına ve daha sonra zincir içi işlemleriyle doğrulamalarına olanak tanımaktadır. Bu, oracle’ların akıllı sözleşmelere değişen zaman aralıklarında proaktif olarak veri beslediği itme tabanlı yaklaşımdan farklıdır.

Chainlink Data Streams, çekme tabanlı bir sistemi benimseyerek gecikme sorunlarını hafifletmekte ve veri paketlerinin bir noktadan diğerine geçmesi için gereken süreyi azaltmaktadır. Düğümler arasında mesaj yayılımı genellikle işlemlerin sonuçlandırılması ve senkronize edilmesinde gecikmelere yol açtığından dağıtık ağlarda sıklıkla görülen bir sorundur. Yeni özellik hakkında konuşan Chainlink kurucu ortağı Sergey Nazarov şunları söyledi: