Bitcoin fiyatı biraz sonra gelecek açıklamalara odaklandı ve bugün gelen ADP verisi hiç de pozitif değildi.

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Kral kripto para birimi dünya akşam 18:00’da Powell tarafından yapılan açıklamaların ardından ciddi değer kaybetmişti. Sonrasında toparlansa da yeniden 22.500 doları aşamadı ve bugün birçok kez 22.000 doların altına düştü. Şimdi Powell sunumun ikinci gününde soruları yanıtlamaya ve ekonomiye dair beklentilerini paylaşmaya devam edecek.

Fed Başkanı Kripto Paralar

Yazı hazırlandığı dakikalarda Powell konuşmaya başladı. Dün yaptığı açıklamalarda öne çıkan en önemli şey faiz tavanının muhtemelen yukarı çekileceği ve faiz artırım hızında yeniden artışa gidilebileceğiydi. İkisi de kripto para piyasalarının Ocak ve Şubat başında fiyatlamadığı bir şeydi. Daha fazla faiz artışı bize önümüzdeki aylarda daha fazla düşüş yaşayabileceğimizi söylüyor. Bugün gelen istihdam verisi güçlüydü ve Cuma günü Tarım Dışı İstihdam verisiyle artık gözler 14 Mart enflasyon verisine çevrilecek. Saat 18:18 itibariyle temsilcilerin konuşması bitti ve Powell konuşmaya başladı.

Peki Powell neler söylüyor? Anlık olarak açıklamalar geldikçe sayfayı güncelleyeceğiz yeni açıklamaları buradan takip edebilirsiniz.

Powell konuşmaya başladı.

Enflasyonist baskılar beklenenden daha yüksek seyretmektedir.

Powell faiz artırımlarının hızına ilişkin bir karar alınmadığını vurguladı.

Henüz JOLTS verilerini görmedim. Mart toplantısından önce elimizde kritik bilgiler var.

Mart toplantısına ilişkin bir karar vermedik ve verilere bağlı.

Powell: Nihai faiz oranı muhtemelen beklediğimizden daha yüksek olacak. İstihdam raporunun olağanüstü gücü ve enflasyon raporunun her ikisi de aynı yöne işaret etti.

Powell: Kimse Fed’in borç temerrüdünde ekonomiyi koruyabileceğini düşünmemeli. (Borç tavanının artırılmasını talep ediyordu direkt kripto ile bağlantılı bir konu değil).

ile bağlantılı bir konu değil). Kongrenin CBDC’yi onaylaması gerekecek. ( CBDC : Blockchain tabanlı itibari para birimi)

: Blockchain tabanlı itibari para birimi) Stablecoinler dolar değerlerini dolar bazlı rezervlere dayandırdılar, ancak rezervlerde ne olduğunu bilmiyoruz, çünkü herhangi bir düzenleme yok.

Çin’in daha hızlı yeniden açılması emtia fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabilir, ancak aynı zamanda tedarik zincirinin daha hızlı iyileşmesine de yol açabilir.

Enflasyonu düşürmede başarısız olmanın maliyeti son derece yüksek olacak. Çin’in daha hızlı yeniden açılmasının enflasyon üzerinde dengeleyici bir etkisi olabilir.

Tüm tahmin uzmanları bu yıl kira artışlarının daha düşük olmasını bekliyor.

Temsilci Hill’in “Bir sonraki noktam tam olarak bankaların, yatırım aracılarının, saklama kuruluşlarının bu piyasaya (kripto) nasıl katılabileceklerini anlamalarına yardımcı olmak ve düzenleyici bir çerçevenin onlara yardımcı olacağı konusunda hemfikir misiniz?” sorusuna Powell “Evet.” cevabını verdi.

Kripto Paralar

Powell kripto paraların düzenlemesi gerektiği hususunda önemli şeyler söyledi ve kripto karşıtı bir duruş benimsemedi. Dün de inovasyonu desteklemek için kripto paraların yasaklanmaması gerektiğini ima etmişti. Hazine Bakanı Yellen dahil birçok üst düzey yetkili kripto paraların yasaklanmayacağını defalarca söyledi. Bu noktadan sonra gerekli regülasyonların yapılması kurumsal şirketlerin kriptoya sermaye akıtması için önemli bir kilometre taşı olacak.

Powell Cuma günü ve 14 Mart tarihinde gelecek verilerin ardından faiz kararını vereceklerini tekrar söyledi. Bugün pek yeni bir şey yok ve Bitcoin konuşma başladığı sırada 22.000 doların altına düştükten sonra şimdi 22.140 dolarda bulunuyor.