Kral kripto para birimi dünya akşam 18:00’da Powell tarafından yapılan açıklamaların ardından ciddi değer kaybetmişti. Sonrasında toparlansa da yeniden 22.500 doları aşamadı ve bugün birçok kez 22.000 doların altına düştü. Şimdi Powell sunumun ikinci gününde soruları yanıtlamaya ve ekonomiye dair beklentilerini paylaşmaya devam edecek.
Yazı hazırlandığı dakikalarda Powell konuşmaya başladı. Dün yaptığı açıklamalarda öne çıkan en önemli şey faiz tavanının muhtemelen yukarı çekileceği ve faiz artırım hızında yeniden artışa gidilebileceğiydi. İkisi de kripto para piyasalarının Ocak ve Şubat başında fiyatlamadığı bir şeydi. Daha fazla faiz artışı bize önümüzdeki aylarda daha fazla düşüş yaşayabileceğimizi söylüyor. Bugün gelen istihdam verisi güçlüydü ve Cuma günü Tarım Dışı İstihdam verisiyle artık gözler 14 Mart enflasyon verisine çevrilecek. Saat 18:18 itibariyle temsilcilerin konuşması bitti ve Powell konuşmaya başladı.
Peki Powell neler söylüyor? Anlık olarak açıklamalar geldikçe sayfayı güncelleyeceğiz yeni açıklamaları buradan takip edebilirsiniz.
Temsilci Hill’in “Bir sonraki noktam tam olarak bankaların, yatırım aracılarının, saklama kuruluşlarının bu piyasaya (kripto) nasıl katılabileceklerini anlamalarına yardımcı olmak ve düzenleyici bir çerçevenin onlara yardımcı olacağı konusunda hemfikir misiniz?” sorusuna Powell “Evet.” cevabını verdi.
Powell kripto paraların düzenlemesi gerektiği hususunda önemli şeyler söyledi ve kripto karşıtı bir duruş benimsemedi. Dün de inovasyonu desteklemek için kripto paraların yasaklanmaması gerektiğini ima etmişti. Hazine Bakanı Yellen dahil birçok üst düzey yetkili kripto paraların yasaklanmayacağını defalarca söyledi. Bu noktadan sonra gerekli regülasyonların yapılması kurumsal şirketlerin kriptoya sermaye akıtması için önemli bir kilometre taşı olacak.
Powell Cuma günü ve 14 Mart tarihinde gelecek verilerin ardından faiz kararını vereceklerini tekrar söyledi. Bugün pek yeni bir şey yok ve Bitcoin konuşma başladığı sırada 22.000 doların altına düştükten sonra şimdi 22.140 dolarda bulunuyor.