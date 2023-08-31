Kripto dünyasında 2023 yılında birçok akıllı sözleşme platformunun hayatımıza girdiğini gördük. BASE de bunlardandı. Önceki yıllarda token basmanın nasıl suyu çıktıysa şimdi de herkesin kendi ağını piyasaya sürmesi benzer bir sürecin başlamasına neden olabilir. Bu durum 2021 yılında ciddi fiyatlara ulaşmış layer1,2 çözümlerinin altcoin fiyatlarını negatif etkileme potansiyeline de sahip.

PancekeSwap (CAKE)

En büyük ikinci merkezi olmayan borsa olan PancakeSwap, çok zincirli genişlemesini sürdürürken Coinbase tarafından inkübe edilen Ethereum layer 2 ölçeklendirme ağı Base’de faaliyete geçti. Ekibin bugün yaptığı açıklamada Optimism ile iş birliği içinde OP Stack üzerine inşa edilen Base’in daha düşük işlem ücretleriyle iyi bir alternatif olduğuna değinildi.

Aynı zamanda BASE ağı hızlı onaylar ve gelişmiş sermaye verimliliğiyle ön plana çıkıyor. Bu da DeFi platformları için onu cazip hale getiriyor. BASE bugün veya gelecekte hiçbir şekilde airdrop yapmayacağını açıklamıştı. Coinbase borsası işlem ücretlerinden elde ettiği kazançla gelirini çeşitlendirmek için böyle bir adım attı.

Base ana ağı 9 Ağustos’ta resmen halka açıldı ve şimdiden Optimistic rollup ölçeklendirme ağları Arbitrum ve Optimism’e meydan okuyor. 23 Ağustos tarihli veriler Base’in yedi günlük hareketli ortalama günlük işlem sayısının 813 bin olduğunu gösteriyor. Bu Arbitrum ve Optimism’in önüne geçmesini sağlamıştı. Ancak 30 Ağustos verilerinde Arbitrum’un gerisine düştüğünü görüyoruz.

CAKE Coin

PancakeSwap ilk olarak takas ve likidite sağlama özelliklerini Base‘e getirecek. Ardından, kullanıcıların likidite sağlayıcı tokenlarını stake etmelerine ve LP tokenlarında bir pozisyon tutarken PancakeSwap’in yerel CAKE tokenını kazanmalarına olanak tanıyan farm özelliğini Base’e getirmesi bekleniyor.

Base, Ethereum ölçeklendirme ağlarına odaklanan PancakeSwap’in genişlediği sekizinci blockchain oldu. Başlangıçta BNB Chain üzerine inşa edilen PancakeSwap artık Ethereum, Aptos, Polygon zkEVM, zkSync Era, Arbitrum One ve Consensys destekli Linea’yı destekliyor.

CAKE Coin fiyatı günlük grafikte henüz toparlanma emareleri göstermiyor. Dipten dönüş için 1,4 dolar üstü kapanışlara ihtiyaç var. Eğer boğalar bunu başarabilirse yeniden 3,6 dolara kadar güçlü bir rallinin başladığını görebiliriz.