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  •   Son Dakika: Theta Coin Fiyatı Yükseliyor! Sunum Bugün Olacak!

Son Dakika: Theta Coin Fiyatı Yükseliyor! Sunum Bugün Olacak!

Özet

  • Theta bugün "Model Pipeline for Video-to-Text Applications" isimli projenin tanıtımını Google Cloud Next konferansında yapacak.
  • Proje Google Cloud ile iş birliği içinde yürütülüyor.
  • Token fiyatı duyurunun ardından 0,688 dolara yükseldi.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
17:48
31 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Ayı piyasalarındaki iş birliği açıklamaları altcoinlerin fiyatı üzerinde geçici ancak ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Bazı projeler bunu istismar etse de haber akışının fiyat üzerindeki etkisi gayet net. Biraz önce Theta tarafından yapılan duyuruyla birlikte fiyatın hızla yükseldiğini gördük. Peki bu yükselişi tetikleyen duyurunun detayları nelerdir?

THETA Coin Neden Yükseliyor?

Birkaç dakika önce Theta Coin ekibi tarafından paylaşılan blog gönderisinde Google Cloud ile iş birliği içinde geliştirilen bir projeden bahsediliyor. Bu projenin detaylarının bugün San Francisco’da düzenlenecek Google Cloud Next konferansında açıklanacağı yazıyordu. Proje, Google Cloud’un Web3 müşteri mühendisi Brice Perez tarafından sunulacak.

Google Cloud ve Theta Edge Network arasındaki bu iş birliği, Bulut ve Edge mimarilerinin en iyilerini birleştirmeyi amaçlıyor. Bulut yapıları yüksek kullanılabilirlik ile istikrarlı bir yapıya sahipken, Edge ağları daha düşük kapasiteli ancak muazzam paralel işlem gücüne sahip ve son kullanıcılara yakın olan sınırsız sayıda düğüme sahiptir. Her ikisini birlikte kullanarak, video, medya ve eğlence alanlarında ortaya çıkan yapay zeka kullanım durumları için hem Bulut hem de Edge’in gücünden yararlanabiliriz.”

Fiyat duyurunun ardından 0,63 dolar seviyesinden 0,688 dolara kadar yükseldi.

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