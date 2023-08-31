Ünlü Cambridge Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi’nin (CBECI) arkasındaki araştırmacılar, 2019’daki başlangıcından bu yana ilk kez endeks tahminlerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmak için metodolojisini resmi olarak revize etti. CBECI, Bitcoin madenciliğinin enerji doğası ve buna bağlı çevresel etkileri hakkındaki sorulara güvenilir veri odaklı iç görüler sağlamak amacıyla Temmuz 2019’da başlatıldı.

CBECI Endeks Verileri Dikkat Çekiyor

Revizyonun duyurulmasından önce özel olarak konuşan baş araştırmacı Alexander Neumueller, Endeksin Bitcoin ağının elektrik tüketimine ilişkin nispeten doğru bir tahmin sağlama ve verileri insanlar için anlaşılabilir bir şekilde bağlamsallaştırmadaki rolünü açıkladı.

Revize edilen verilerden çıkarılan önemli sonuçlar arasında Bitcoin madencilik donanımı ve hash oranındaki son gelişmelere ve CBECI’nin değişen manzarayı doğru bir şekilde yansıtıp yansıtmadığına odaklanmak yer aldı. Neumueller ve araştırmacı arkadaşları donanımla ilgili verilerin azlığının CBECI’nin madencilerin kullandığı donanım türlerini ve bunların yaygınlığını doğru bir şekilde değerlendirme yeteneğini sınırladığı için önemli bir zorluk oluşturduğunu belirttiler.

Bu durum araştırmacıları gerçek donanımların performans ve güç kullanım verilerine dayanarak günlük donanım dağılımını simile eden bir veri oluşturmaya yöneltti. Neumeuller önceki CBECI verisinin omurgasının beş yıldan daha kısa bir süre önce piyasaya sürülen her karlı donanım modelinin toplam ağ hashrate’ini eşit şekilde beslediğini varsaydığını belirtiyor.

Veriler Madencilik Sektörü İçin Olumlu

Neumeller ve ekibinin elde ettiği veriler ile hashrate artışlarını son Bitcoin madencilik donanım teslimatlarını yansıtan ABD ithalat verileriyle nasıl karşılaştırmaya başladığını açıkladı. Bu, madencilik donanımı üreticisi Canaan’ın kamuya açık satış verilerinin incelenmesiyle birleştirildi.

Bir dizi derinlemesine faktörü dikkate alan analiz ağ hash oranındaki artışların yakın zamanda piyasaya sürülen madencilik donanımlarına atfedilebileceği hipotezini test etmek için kullanıldı.

“Bu hipotez ABD ithalat verilerine dayanıyordu ve bunu doğrulamak için ek kanıtlar aradık. Canaan’ın satış verileri sektörü temsil ediyorsa, bu iddiayı destekliyor demektir.”

Neumueller, eleştirmenlerin Bitcoin’in çevresel gelişmeleri tehlikeye attığını ve iklim değişikliğini daha da kötüleştirebileceğini öne sürerken, destekçilerin madencilik endüstrisinin iklim değişikliğiyle mücadele edebileceğini ve diğer toplumsal faydalar sağlayabileceğini savunduğu bir görüş ayrılığının altını çizdi.

“Bununla birlikte sektörün karmaşık yapısı ve bilgi eksikliği genellikle yeterince dikkate alınmamakta, bu da veri noktalarına ve önyargılı bakış açılarına yer açmaktadır.”

CBECI, endeksin Bitcoin ağ gücü talebi, Bitcoin’in madencilik hash oranının coğrafi dağılımını yansıtan bir madencilik haritası ve bir sera gazı emisyon endeksi de dahil olmak üzere çok çeşitli zengin veri noktaları ve görselleştirmeler içermektedir.

CBECI ve sera gazı emisyon endeksleri her iki sektör için üç farklı tahmin sunarak bu spesifik ölçütler için varsayımsal bir aralık sağlamaktadır.