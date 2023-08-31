Bugünlerde kripto para piyasaları 2021 yılındaki kadar gürültülü değil ve ayı piyasalarının kuralı da tam olarak budur. 2021 yılında binlerce kat değerlenen altcoinleri gören çoğu yatırımcı keşkelerle gününü tüketiyordu. Boğa sezonunda kazanç elde edenlerin neden azınlık olduğunu ayı piyasalarının bu devam eden sessizliğinden kolayca anlayabiliriz.

2016 ve 2020 Bitcoin Fiyatı

Ağustos ayı sona eriyor olabilir ancak volatilite yeniden artmaya başladı. Ayın ikinci yarısı itibariyle kripto para yatırımcıları yatay hareketin zayıfladığını gördü. Maksimalistler, bu iyimserliğin Bitcoin’e talebi canlı tutacağını ve talebi artıracağını düşünüyor. Üstelik halving’e 8 ay kalmışken bu heyecanlarını anlamak zor değil.

Dört yılda bir gerçekleşen bu olay madencilerin blok ödüllerini yarıya indirerek yeni dolaşıma girecek BTC sayısını %50 azaltır. Dahası, devam eden trendler önceki halving föncesi dönemlerle de bazı benzerlikler ortaya koydu. CryptoQuant analisti JA Maartun’a göre, BTC‘nin yayınlandığı sıradaki fiyat hareketi 2016 ve 2020’deki yörüngesine çok benziyordu.

Fiyat hareketinin yanı sıra, uzun vadeli yatırımcıların (LTH) biriktirme faaliyetleri de tarihin tekerrür etmesi gibiydi. Arzın yaklaşık %75’i, 2016 ve 2020 döngülerine benzer şekilde bu elmas ellerdeydi.

Kripto Paraların Geleceği

Bitcoin fiyat performansı geri kalan kripto para piyasasının değerini direkt olarak etkiliyor. Altcoin fiyatları eğer BTC güçlü kalırsa yükseliyor ve tersi senaryoda altcoinler BTC’den daha fazla değer kaybediyor. Bu minvalde ele aldığımızda 2016 ve 2020 yılındaki benzerlikler bize 2024 için umutlu olmayı tavsiye ediyor.

Her bir bloktan elde ettikleri toplam kazanç 6,25’ten 3,125’e düşeceğinden, madenciler bugünlerde tam gaz çalışmaya devam ediyor. Üstelik halving yaklaştıkça madencilerin birikim eğilimini artırmasıyla fiyatın da yeni taleple yükselişe geçmesi muhtemel görünüyor.

Yukarıdaki kalıpları not ettikten sonra, büyüleyici yeni bir bulgu ortaya çıktı. Mayıs 2020’deki son halving’den bu yana, Bitcoin‘in borsalardaki arzı trendin tersine dönmesine neden oldu. Bu nedenle, bir sonraki halving sonrasında bu eğilimin bizi nasıl şekillendirdiğini görmek ilginç olacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.