Salı günü Grayscale’in SEC davasını kazanmasının ardından yükselişe geçen ve 1740 dolar fiyat seviyelerine kadar yükselen Ethereum (ETH), lider kripto para birimi BTC’nin güne değer kayıpları ile başlaması ile birlikte yeniden düşüşe geçti. Son 24 saatte ortalama %0,75 değer kaybeden ETH, 1700 dolar seviyelerine geri çekildi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, güne çeşitli oranlarda değer kayıpları ile başladı.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Lider kripto para birimi Bitcoin‘in 27.200 dolar fiyat seviyelerine gerilemesi ile birlikte kripto para piyasası da güne düşüş ile başladı. Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi, Salı günü güçlü bir yükseliş başlatmasının ardından hafta içerisinde yeniden düşüşe geçti. Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,08 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Salı günü piyasanın yükselişe geçmesi ile birlikte artan işlem hacimlerinde de önemli bir düşüş gerçekleşti. Kripto para piyasasının 24 saatlik toplam işlem hacmi, CMC verilerine göre %50’nin üzerinde bir düşüş kaydederek 28 milyar dolar seviyelerinin altına geriledi.

Ethereum (ETH), Yeniden Kritik Seviyelere Geriledi

Geçmiş haftalarda birçok kez test etmesine rağmen 1680 dolar seviyeleri ile 1700 dolar seviyelerini aşamayan Ethereum (ETH), Salı günü Grayscale’in SEC davasını kazanmasının kripto para piyasası üzerinde oluşturduğu yükselişin de etkisiyle 1700 dolar seviyelerini aştı. ETH, Salı günü haberin duyurulmasının hemen ardından hızla yükselişe geçti ve 1740 dolar fiyat seviyelerine kadar yükseldi.

Ancak bu süreçte güçlü bir yükseliş yaşayan kripto para piyasası, hafta içerisinde yeniden düşüşe geçti. Lider kripto para birimi BTC, 27.200 dolar fiyat seviyelerine geriledi.

Kripto para piyasasının düşüş eğilimi göstermesi ile birlikte Ethereum (ETH) da güne düşüş ile başladı. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %0,75’lik bir değer kaybı kaydeden ETH, 1700 dolar seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Ayrıca ETH’nin 24 saatlik toplam işlem hacmi, %60’ın üzerinde bir düşüş kaydederken ETH’nin toplam piyasa değeri ise 205,95 milyar dolar seviyelerine geriledi.