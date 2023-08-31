Polkadot’ta (DOT) Kritik Bölge: Fiyatta Ciddi Etki Uyandırabilir!

Özet

  • Polkadot (DOT) uzun vadeli yatay destek alanının üzerinde 4,30 dolardan işlem görüyor ve bu seviye trendin yönünü belirlemek açısından kritik bir bölge olarak değerlendiriliyor.
  • DOT fiyatı 7,70 dolar seviyesine sıçrarsa dirençle karşılaşabilirken, olası bir kırılma 2 dolar seviyesine kadar düşüşe neden olabilir; RSI göstergesi ise belirsiz sinyaller veriyor.
  • Haftalık ve günlük zaman dilimlerinde farklı görüşlere sahip uzmanlara göre, bu üçgenin direnç çizgisinden kırılması yükseliş trendini sürdürebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
13:35
31 Ağustos 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Polkadot (DOT) fiyatı 1.100 gündür devam eden uzun vadeli yatay destek alanının biraz üzerinde 4,30 dolardan işlem görüyor. Fiyatın bu bölgede sıçrayıp yukarı yönlü bir harekete mi başlaması yoksa bunun yerine kırılması mı gelecekteki trendin yönünü belirlemeye yardımcı olabilir.

DOT Fiyatında Kritik Bölge!

Haftalık zaman dilimine ilişkin teknik analiz, DOT fiyatının 4,30 dolarlık yatay destek alanının üzerinde işlem gördüğünü gösteriyor. Bu seviye 1.100 gündür var olduğu için kritik bir bölge. Bölgenin destek sağladığı sürenin uzunluğundan dolayı, trendin yükselişini sürdürmesi için fiyatın bu seviyenin üzerinde kalması çok önemli.

DOT fiyatı sıçrarsa bir sonraki direnç seviyesi 7,70 dolar olabilir. Alanı mevcut fiyatın %74 üzerindedir. Öte yandan olası bir kırılma, bir sonraki en yakın destek olan 2 dolara %53’lük bir düşüşe yol açabilir. Bu durumda tüm zamanların en düşük seviyelerine denk geliyor. Haftalık RSI belirsiz bir okuma sunuyor. Yatırımcılar, aşırı alım veya aşırı satım senaryolarını tanımak için RSI’yı bir momentum göstergesi olarak kullanır ve bir varlığı biriktirme veya satma kararlarına yardımcı olur.

DOT Verileri Ne Yönde?

Yükseliş eğiliminde 50’nin üzerindeki okumalar yükseliş hakimiyetini, 50’nin altındaki okumalar ise bunun tersini gösterir. Gösterge 50’nin altında olmasına rağmen yükseliş eğilimi sergiledi. Bu senaryo, artan momentumu ve genellikle yukarı yönlü bir harekete yol açan fiyat düşüşünü içerebilir. Bu çelişkili sinyaller göz önüne alındığında, haftalık zaman dilimindeki RSI mevcut Polkadot trendini doğrulamayabilir.

Uzmanlara göre haftalık zaman diliminden farklı olarak günlük zaman dilimi düşüş yönlü bir görünüm sunuyor. Bunun temel nedeni, fiyatın yılın başından bu yana azalan bir üçgen içinde işlem görmesidir. Alçalan üçgen, düşüş eğilimi gösteren bir formasyon olarak kabul edilir, bu da genellikle kırılmalara yol açtığı anlamına gelir. DOT’un bu düşüş yönlü fiyat tahminine rağmen üçgenin direnç çizgisinden bir kırılma trendin hala yükselişte olduğu anlamına gelebilir. Bu durumda 7,70 dolarlık dirençte bir artış mümkün olabilir.

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