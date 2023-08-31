Ticari hacme göre hala dünyanın en büyük kripto para borsası konumunda olan Binance bugün yaptığı şoke eden duyuru ile gündemde. Dakikalar önce paylaşılan duyurunun detaylarına bakıldığında Binance’in kendi stablecoini olan BUSD için desteği azaltmaya başladığı görülüyor.

Binance, Binance USD Desteğini Azaltıyor

Tahmin edilebileceği gibi bunun en büyük sebebi artan regülasyon baskısı ve Binance’in neredeyse her ülkede verdiği mücadele. Binance’İn kendi stablecoini olarak lanse edilen ve adında bile Binance taşıyan Binance USD, şimdi ise yavaş yavaş terk ediliyor gibi gözüküyor.

BUSD ihraççısı Paxos’un yeni BUSD ihraç etmeyi durdurduğu zaten biliniyordu ve Binance de buna karşı adım atarak platformdaki BUSD desteğini kademeli olarak azaltıp bitireceklerini vurguladı. BUSD’nin her zaman 1:1 oranında USD desteğine sahip olacağı belirtilirken bunun yerini yavaş yavaş platformdaki diğer stablecoinlerin alacağı aktarıldı.

Binance konu hakkında yaptığı detaylı açıklamada ise kullanıcıların BUSD bakiyelerini Şubat 2024 tarihine kadar başka varlıklarla takas edebileceği vurgulandı. BUSD’nin hiçbir işlem ücreti olmadan FDUSD’ye takas edilebileceği belirtilirken, BUSD ile FDUSD arasında da 1:1 teminat olduğu vurgulandı.

BUSD Çekme ve Yatırma İşlemleri Duruyor

Binance ilk olarak spot ve marjin işlemlerden BUSD’yi delist edeceğini belirtti. Ayrı delist duyurularının da yapılacağı ifade edildi. Kullanıcıların diğer stablecoinlere yönelerek aslında aynı fonksiyona ulaşabilecekleri belirtilse de Binance’in 7 Eylül 2023 tarihi itibarıyla BUSD ödünç alma işlemini de bitireceği açıklandı. Kullanıcılar artık yeni teminat olarak BUSD’yi bu tarihten itibaren kullanamayacak.

7 Eylül tarihi itibarıyla BUSD token çekiminin de BNB Chain, Avalanche, Polygon ve Tron ağları için duracağı açıklandı. Ethereum ağı tabanlı çekimlerin ise yeni bir duyuru yapılana kadar devam edeceği belirtiliyor.

BUSD tokenlarının BNB Chain, Avalanche, Polygon ve Tron ağları üzerinden yatırılması ise yeni bir duyuruya kadar desteklenecek. Bu hamle kesinlikle Binance ile ilgili sürpriz olayların yaşanmaya devam ettiğini gösteriyor ve Binance’in başı hala belada gibi gözüküyor.