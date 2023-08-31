Dogecoin (DOGE) Kurucu Ortağından Dikkat Çeken Bitcoin (BTC) Önerisi!

Özet

  • Kripto para sektöründeki genel yükselişin temel sebebi, Grayscale'in ETF davasında elde ettiği zaferdir. Bu mahkeme kararı henüz bir spot ETF onayı olmasa da kripto piyasasına olumlu yansımıştır.
  • Dogecoin'un kurucu ortağı Billy Markus, Microstrategy CEO'su Michael Saylor'a yarı ciddi yarı alaylı bir öneride bulundu. Markus, BTC'nin fiyatının 1 milyon doları geçmesi durumunda BTC için bir tapınak yapılması gerektiğini ifade etti.
  • MicroStrategy CEO'su Saylor daha önce BTC'nin birkaç yıl içerisinde 1 milyon doları bulabileceğini belirtmişti. Bu nedenle Markus'un önerisinin ona yönelik olduğu düşünülebilir.
  • Piyasaya etkisi: nötr
10:25
31 Ağustos 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

Kripto para sektörü son dönemde beklenmeyen bir yükseliş yakaladı ve lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) de dahil birçok kripto para birimi yükselişe geçti. Bu yükselişin arkasındaki temel sebep, Grayscale’in ETF ile ilgili açtığı davada zafer elde etmesi. Henüz bir spot ETF onaylanmasa da gelen bu mahkeme kararı çok önemli ve fiyat buna tepki veriyor. Ancak gerçek bir spot ETF onayı görüldüğünde yükseliş şiddeti çok daha fazla olabilir ve Dogecoin kurucu ortağının buna yönelik bir önerisi bulunuyor.

Saylor’a BTC Önerisi

Dogecoin kurucu ortağı Billy Markus, Microstrategy CEO’su Michael Saylor‘a yönelik bir öneride bulundu. Ünlü BTC yatırımcısı ve savunucusu olan Saylor, yüklü BTC alımları ve buna olan inancıyla da tanınıyor. Markus ise yarı ciddi yarı alaylı önerisinde BTC fiyatının 1 milyon doları geçmesi durumunda BTC için bir tapınak yapılması gerektiğini vurguladı. Söz konusu tapınağın, BTC’nin devrimsel gücünü ve yaptıklarını fiziken temsil edecek bir yapı olacağını ifade eden Dogecoin kurucu ortağı, bunu gerçekten düşünüyor olabilir.

Markus, bu tapınağın tasarımı ve inşası için Saylor’a kendisinin yardım edeceğini de ifade etti. Bunun aslında fiziksel bir manifesto olacağının altını çizen ünlü isim, dünyanın BTC ile daha iyi bir yer haline geleceğini vurguladı.

BTC Fiyatı 1 Milyon Doları Görecek mi?

MicroStrategy CEO’su ise Temmuz ayında yaptığı açıklamada BTC fiyatının birkaç yıl içerisinde 1 milyon doları bulabileceğini vurgulamıştı. Aslında tam olarak bu yüzden Markus’un Saylor’a seslendiğini görüyoruz gibi duruyor. Saylor henüz buna resmi olarak cevap vermese de BTC fiyatının 1 milyon doları bulması durumunda bu ve bunun daha ötesinde girişimcilik örnekleri görmek mümkün olacaktır.

Shibetoshi yani Markus açıklamasının devamında ise burada Satoshi’ye dua edebileceklerini vurguladı. Aslında şimdiden benzer girişimlerde bulunanların olduğunu tahmin etmek güç değil. Ancak direkt olarak gerçek bir tapınak inşa edilmesi bazı ülkelerce hoş görülmeyebilir.

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