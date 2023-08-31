Chiliz (CHZ) ağı şu anda genişleme aşamasında ve son duyurusu CHZ’nin benimsenmesi için olası bir katalizörü ortaya çıkardı. Şimdi Chiliz ekosisteminde neler olup bittiğine bir göz atalım. Chiliz geçtiğimiz günlerde ağın büyük borsalarla entegrasyon için çalıştığını açıkladı. Bu, Binance ile ana ağ 2.0 entegrasyonu hakkında konuşma gerçekleştirilirken oldu.

CHZ’nin birden fazla borsa çerçevesinde genişlemesi belki de duyurunun en önemli noktası oldu. Bunun nedeni, böyle bir gelişmenin CHZ’nin benimsenme oranını artırabilecek olması olarak yorumlanabilir. CHZ’nin büyük borsalarda kullanılabilirliği, kripto para birimine yeni bir likidite dalgasının kilidini açabilir. Ancak bu, CHZ’nin fiyat hareketinde bir pivotu tetiklemek için yeterli olabilir mi?

CHZ Yükselişe Geçebilir

CHZ Ağustos ayı boyunca düşüş eğiliminde olmuştu. Aslında, geçen yıl Kasım ayındaki zirvesinden bu yana genel bir düşüş trendinde. Son olarak bu ayın başlarında tarihi düşük seviye olan 0,060 dolara kadar geriledi. Ancak, CHZ ayıları yazı yazıldığı sırada tükenme belirtileri gösteriyordu.

Ayıların yavaşlamasına ek olarak, CHZ geçen haftaki işlem seansında ise kısa süreliğine aşırı satışla karşılaşmıştı. Para Akışı Endeksi (MFI) de aşırı satım bölgesine daldı ve hiçbir birikim belirtisi göstermedi. Peki bu nihayet zor pivotun başlamak üzere olduğunu işaret ediyor olabilir mi?

CHZ’nin Geleceği

CHZ’nin ortalama coin yaşı son üç gün boyunca düşüş gösterdi, bu da oldukça büyük miktarda kripto paranın el değiştirdiği anlamına geliyor. İlginç bir şekilde, aynı dönemde işlem hacminde büyük bir artış yaşandı ve bu da son dip aralıktaki birikimle tutarlı olabilir.

CHZ’nin Piyasa Değeri/Gerçekleşen Değer (MVRV) oranı dip aralığından geri döndü. Bu, son birkaç günde önemli bir birikim olduğunu doğruladı, dolayısıyla yukarı yönlü hareket son dip seviyelerden alım yapanların kârlılığını yansıttı.

MVRV oranında gözlemlenen sonuca rağmen, balinalar hala CHZ boğalarının tam potansiyellerine ulaşmasını engelliyor olabilir. En iyi adresler metriği tarafından tutulan arz, son birkaç günde bazı çıkışlar gösterdikten sonra son dört haftanın en düşük seviyesindeydi.

Yukarıda bahsedilen balina aktivitesi, birikim güç kazanıyor olsa da CHZ’nin fiyat hareketinin neden bastırılmış kaldığını açıkladı. Bu da balina aktivitesinin CHZ yatırımcılarının göz önünde bulundurması gereken en büyük faktör olduğu anlamına geliyor. En iyi adresler tarafından tutulan arzdaki bir pivot, muhtemelen CHZ’nin bir sonraki rallisinin başlangıcını gösterebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.