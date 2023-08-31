Shiba Coin Geleceği! Eylül Ayı Shiba Inu (SHIB) Tahminleri ve Yorum!

Özet

  • Eylül ayı Shibarium ağ raporu fiyat artışı için gerekli desteği verebilir.
  • Shibarium ağında ilgi çekebilecek ürünlerin lansmanıyla topluluk diri tutulmak istenecektir.
  • Shiba Coin fiyatı 10 gürdür dar bir aralıkta işlem görüyor ve taban çizgisi test edilebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
03:00
31 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

2021 yılında tıpkı PEPE Coin gibi bir anda kripto para yatırımcılarının hayatına girdi ve ilk ayı piyasasıyla geçen yıl tanıştı. Fed’in sıkı para politikasına geçişiyle birlikte önemli ölçüde değer kaybeden Shiba Coin sürekli yeniliklerle canlı kalma mücadelesi veriyor.

Shiba Coin Geleceği

Shiba Coin ekibi neredeyse tüm meme coinlerden farklı olarak güncel hype alanlarda kolayca ürün çıkarabiliyor. Örneğin Shiba Metaverse ile geçtiğimiz yılki hype’ın peşinden gittiler. Şimdi de herkes kendi layer2 çözümünü, ana ağını inşa etmeye çabalarken Shibarium lansmanı yapıldı. SEC kripto para piyasaları üzerindeki baskısını artırırken meme coin alanındaki pazar payını korumak için ekip elinden geleni yapıyor.

Üstelik son ortaklık haberi reklam ve pazarlama konusunda da ciddi gelişmeler göreceğimizi söylüyor. Tüm parçaları birleştirdiğimizde kendi ekosistemini inşa etmek için ayı piyasalarını fırsat olarak değerlendiren ekibin başarılı bir iş çıkardığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Dogecoin ve diğerleri kendi ağlarını, DeFi, NFT platformlarını inşa etmek için çabalarken Shiba Coin çoktan yol aldı.

Shiba Coin Eylül Yorum

Eylül ayında Shibarium ana ağıyla ilgili kapsamlı raporları göreceğiz. Ağın benimsenmesi, ağdaki faaliyet, işlem ücretlerinden gelen kazançlar ve çok daha fazlası. Eğer mainnet, testnet dönemindekinin yarısı kadar bile ilgi görürse bu durum milyonlarca dolarlık SHIB yakımını tetikleyecektir. Önümüzdeki ayların temel motivasyonu büyük ölçüde ağ aktifliğinin getirdiği arz daralması olacak. Fakat bir sorun var. İnsanlar neden Shibarium üzerinde işlem yapsın? Bunun için Eylül ve sonraki aylarda ağa kullanıcı çekebilecek etkileyici uygulamaların lansmanlarını görmeliyiz.

Fiyat cephesine dönersek Grayscale davası piyasaya ihtiyacı olan heyecanı bir miktar enjekte etti. SHIBA Coin son kapsamlı analizde bahsettiğimiz dar aralığın tabanından sıçradı. Ancak halen tavan çizgisini aşabilmiş değil. Gerçek bir ralli için fiyatın 0,0000085 dolar üzerinde kapanışlara ihtiyacı var. Eğer bunu başarabilirse 0,0000088 ve 0,0000010 dolar seviyeleri test edilebilir.

Tersi senaryoda taban çizgisi 0,0000075 dolar seviyesinde tekrar ziyaret edilebilir. Bu dar aralık kısa vadeli trade yapanlara yaklaşık 10 gündür güzel fırsatlar sundu.

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