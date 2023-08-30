Eylül Ayı Tahminleri ve Dogecoin (DOGE) Yorum! DOGE Kaç TL/Dolar?

Özet

  • DOGE fiyatı Eylül ayında da ciddi bir ralli başlatamayabilir.
  • X'in ödemeler hizmetiyle alakalı sürpriz bir müjde beklenmiyor.
  • DOGE kanaldan kırılma yaşarsa 0,077 veya 0,055 dolara gidebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
23:30
30 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı kritik 27.800 dolar eşiğinin üzerinde kalamadı ve yükseliş için 28.800 dolar kapanışları gerekiyor. Peki Dogecoin? Meme coinlerin kralı Eylül ayına hazırlanıyor. Önünde iki yol var ya Bitcoin’in izini takip edecek ya da kendi yolunu sürpriz bir haberle çizecek. Peki olası senaryolar neler? Yatırımcıları neler bekliyor?

Dogecoin (DOGE) Yorum

X (eski adıyla Twitter) ödeme lisanslarını genişletiyor. Son lisansın kripto para hizmetlerine de zemin hazırlayacağı paylaşımları fiyatta beklenen kalıcı sonucu doğurmadı. Şunu net biçimde anlamamız gerekiyor. Kripto paraların içinde bulunduğu düzenleyici belirsizlik dönemi Elon Musk gibi bir çılgını bile korkutabilecek cinsten. Şirketin kripto ödemeleri konusunda somut adımlar atmayışı veya takvim açıklamaması da bundan kaynaklanıyor.

Mastercard gibi devlerin bile çekimserliğe geçtiği bu dönemde X’in ödeme hizmetlerini kriptoyla başlatması Elon Musk’ın düzenleyici kurumlara savaş açması anlamına gelecek. Çünkü kripto olmadan bile sosyal medya platformuyla entegre bir ödeme hizmeti başlatılması zaten davalık bir konu. Bu minvalde ABD’li siyasilerin uyarılarına zaten değinmiştik.

Şimdi bu durumda DOGE muhtemelen Eylül ayında bir Musk müjdesiyle kalıcı yükselişe geçemeyecek gibi görünüyor. Bitcoin’in Eylül aylarında sürekli düşüşler yaşaması ve SEC’in son kararı temyize götürme ihtimalini düşünürsek önümüzdeki ay da meme coin kralı için harika bir dönem olmayabilir.

DOGE Kaç TL?

DOGE fiyatı 21milyon.com verilerine göre 1,76 TL’den alıcı buluyor. Türkiye’deki yerel borsalardaki kümülatif hacimse 172 milyon dolar civarında. DOGE özellikle Türkiye’de spekülatif bir altcoin olduğu için yoğun ilgi görüyor. Ancak DOGE fiyatı uzun süredir alışık olduğumuz günlükte yüzde 20’yi aşan mumlardan uzak.

USDT paritesindeki durumuna bakacak olursak fiyat kanalın tavan çizgisini aşmakta zorlanıyor. Dünkü haberle yukarı yönlü atak yapan fiyat yeniden 0,06547 dolar çizgisinin altına indi. Kısa vadede 0,063 dolar üstü kapanışlar toparlanmanın devam etme potansiyelini gösteriyor.

Eğer tavan çizgisi kırılırsa 0,0772 dolar bölgesine doğru yeni bir yükseliş başlayabilir. Tersi senaryoda BTC performansına da bağlı olarak taban testi görebiliriz. Taban desteğin kaybedilmesi halindeyse 0,055 dolar desteğinin bu yıl üçüncü kez kırılmak için denendiğini göreceğiz. Üçüncü denemede desteklerin aşağı yönde kırılması maalesef alışıldık bir durumdur.

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