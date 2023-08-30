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  •   Bu Altcoinde Geri Dönüş Başlayacak Mı? Tarih Tekerrür Edebilir!

Bu Altcoinde Geri Dönüş Başlayacak Mı? Tarih Tekerrür Edebilir!

Özet

  • Axie Infinity (AXS) fiyatı, Grayscale'in ilgi çekici kararının ardından 5 doların altında kalmış olsa da, uzun vadeli holder'ları etkilemeyerek büyük bir satış baskısı yaşadı.
  • Zincir içi veriler, AXS boğalarının 5 dolarlık direnç seviyesini aşabilecek mi sorusunu gündeme getiriyor.
  • AXS fiyatı şu anda 4,91 dolar civarında işlem görüyor ve uzun vadeli holder'lar ile yükseliş balinaları arasında denge devam ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
22:00
30 Ağustos 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Grayscale’in çığır açan zaferinin ardından volatiliteyle fiyat 5 doların altında kalmayı sürdürürken, uzun vadeli Axie Infinity (AXS) holder’larını etkilemedi. Zincir içi veriler AXS boğalarının önümüzdeki günlerde 5 dolarlık satış duvarını aşabilecek mi?

AXS’de Kritik Fiyat Verileri!

Kripto para piyasası 29 Ağustos tarihinde toparlanırken Axie Infinity (AXS) fiyatı da %4’lük oldukça büyük bir sıçrama elde etti. Ancak ayılar, bir kırılmaya direnmek için büyük çaba harcadı ve kritik 5 dolarlık direnç seviyesinin altına doğru bir düşüşe neden oldu. Yükseliş balinası yatırımcıları önümüzdeki haftalarda Axie Infinity uzun vadeli holder’larının satış baskısını kaldırabilecek mi?

Zincir içi veriler, Axie Infinity balinalarının 5 dolarlık direnci ölçeklendirmek için büyük çaba sarf ettiğini gösteriyor. Ayrıca Grayscale kararının piyasa ivmesini tersine çevirmesinden haftalar önce çantalarını toplamaya başlamışlardı. 100.000 ile 1.000.000 arasında token tutan Axie Infinity balinaları kümesi 16 Ağustos’tan bu yana alım yapıyor. Aşağıda gösterildiği gibi 16 Ağustos ile 30 Ağustos arasında kümülatif AXS bakiyelerine 1,63 milyon token eklediler.

AXS şu anda 4,91 dolar civarında işlem görürken, yeni satın alınan 1,63 milyon tokenin değeri yaklaşık 8 milyon dolar. Özellikle, bu balina grubunun son zamanlardaki ticaret modelleri fiyat hareketleri ile yakından ilişkili olabilir. Bu nedenle, olumlu eğilimlerini koruyabilirlerse AXS fiyatı önümüzdeki haftalarda daha fazla kazanç sağlayabilir.

AXS’de Veriler Ne Yönde?

Uzun vadeli AXS holder’ları arasındaki düşüş yönlü ticaret faaliyeti, bu hafta yükseliş balinalarının çabalarını gösteriyor. Ayrıca, Axie Infinity son birkaç günde Tüketilen Yaşta gözle görülür artışlar kaydetti. AXS Tüketilen Yaş 28 Ağustos’ta 34 milyonu aştı. Bu durumda %20 fiyat düzeltmesini tetikleyen 14 Ağustos’ta kaydedilen 104,82 milyondan bu yana en yüksek seviye.

Tüketilen Yaş, uzun vadeli holder’ları ticaret faaliyetlerindeki değişiklikleri izleyen kritik bir zincir üstü ölçümdür. Son zamanlarda işlem gören token’lar, en son taşındıklarından bu yana geçen gün sayısıyla çarpılmasıyla elde edilir. Tüketilen Yaştaki ani artışlar, uzun süredir tutulan token’ların çoğunun bu dönemde alınıp satıldığı anlamına gelebilir.

Bu hafta AXS Tüketilen Yaş’ta birden fazla artış olması, birçok uzun vadeli yatırımcının nakit çıkışı için fiyat sıçramasından yararlandığı anlamına gelebilir. Özetle, uzun vadeli yatırımcıların para çekmesi, yükseliş balinalarının çabalarına karşı önemli bir direnç oluşturabilir. Her iki grup da mevcut duruşundan vazgeçmezse AXS fiyat eğilimi önümüzdeki haftalarda muhtemelen nötr kalabilir.

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