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  •   Multichain Krizi En Çok O Altcoin’i Vurdu! Ağdaki Fonların Yüzde 40 Kilitli Kaldı!

Multichain Krizi En Çok O Altcoin’i Vurdu! Ağdaki Fonların Yüzde 40 Kilitli Kaldı!

Özet

  • Kripto para dünyası Multichain krizinin sancılarını hissetmeye devam ediyor.
  • Fantom'daki 1.66 milyar dolarlık fonların yüzde 40'ının Multichain'de kilitli kaldığı tahmin ediliyor.
  • Endişeleri gidermek isteyen Fantom ekibi Multchain köprüsünün normal şekilde çalıştığını açıkladı.
09:38
26 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Multichain (MULTI) protokolünde yaşanan rug pull (halı çekme) türündeki olay kripto para piyasasında şok dalgalarına neden oldu. Multichain cüzdanlarındaki 1.8 milyar dolar gibi şaşırtıcı miktardaki fon kilitlendi. Söylentilere göre Çinli yetkililer Multichain ekip üyelerini tutukladı ve kolluk kuvvetleri proje cüzdanlarının kontrolünü ele aldı. Multichain krizinden en çok etkilenen altcoin projesi ise Fantom (FTM) oldu.

Multichain Krizinin Vurduğu Fantom

Multichain’in toplam 1.8 milyar dolarlık kilitlenen toplam değer (TVL) içinde Fantom Blockchain’i yüzde 36,7’lik pay ile en çok etkilenen Blockchain olmaya devam ediyor. Şu an itibariyle Fantom Blockchain’indeki toplam varlıklar 1.66 milyar dolar ve bu varlıkların yaklaşık yüzde 40’ı Multichain’de köprülenmiş durumda. Bilindiği gibi Multichain, kripto para piyasasındaki en büyük Blockchain köprülerinden biri. Böylece, coin’lerin/token’ların birden fazla Blockchain arasında takas edilmesini kolaylaştırıyor. Binance Chain (BSC), Polygon (MATIC), Avalanche (AVAX) ve Ethereum (ETH) gibi en iyi altcoin ağları da direkt Multichain köprüsünü kullanmaktadır.

Multichain aynı zamanda akıllı sözleşmeleri destekleyen ve ağın yerel varlığı FTM tarafından desteklenen bir Blockchain olan Fantom için resmi çapraz zincir köprüsüdür. Kripto para gazetecisi Colin Wu yaptığı son değerlendirmede “Fantom’daki ana stablecoin USDC ve 191 milyon USDC ile 82 milyon USDT temelde Multichain tarafından ihraç ediliyor.” diyerek Fantom için durumun son derece kötü göründüğüne dikkat çekti.

“Fantom Ağı Normal Şekilde Çalışıyor”

Multichain kriziyle ilgili endişeler kripto para piyasasının geneline yayılırken Fantom, Multchain köprüsünün normal şekilde çalıştığını açıkladı. Bu açıklama, şu anda son 24 saatte yüzde 0,75 düşüşle 0,33 dolardan işlem gören ve piyasa değeri 925 milyon dolar olan FTM’de büyük bir fiyat düzeltmesinin önüne geçilmesini sağladı.

Fantom Vakfı, Multichain’de yaşananların ardından gelecekte karşı karşıya kalınabilecek potansiyel sorunların önüne geçmek için Sushiswap’in likidite havusundaki (LP) fonları çekti. Vakıf, 24 Mayıs itibariyle Multichain protokolünün yerel varlığı MULTI’de 2.4 milyon dolarlık çekim yaptı.

The Block’a konuşan Fantom Vakfı Direktörü Andre Cronje “Belirsizlik zamanlarında LP yapmanın bir anlamı yok. Cüzdanda fonların satılmadığını görebilirsiniz, Multichain bu konuda bir açıklama yapıp konuyu açıklığa kavuşturur kavuşturmaz tekrar LP yapacağız.” dedi.

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