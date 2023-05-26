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Tecrübeli kripto para analisti ve trader’ı Altcoin Sherpa, nispeten yeni olan Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) rakibi hakkında yükseliş beklediğini açıkladı. İşte analistin radarındaki o altcoin ve yükseliş beklediği diğer altcoin’ler.

PEPE’de Çift Haneli Yükseliş Bekliyor

Anonim kripto para analisti Altcoin Sherpa, memecoin Pepe’nin (PEPE) bir dip oluşturduğunu ve mevcut seviyelerden çift haneli yükselebileceğini söyledi. PEPE grafiği üzerinde temel Fibonacci geri çekilme seviyelerini uygulayan Altcoin Sherpa, PEPE‘nin yüzde 57’lik bir yükselişle yaklaşık 0,00000150 dolardan 0,00000235 dolara yükselebileceğini ifade etti:

PEPE, buradan ve 0,786 Fibonacci seviyesinden gelen bu doğrama hakkındaki orijinal fikrimden hiçbir şey değişmedi. Yine de orta vadede bunun bir dibe vurduğunu düşünüyorum ve bu en azından 0,50 Fibonacci seviyesine kadar gidecek.

Nisan ortasından bu yana yüzde 2 bin 600’ün üzerinde yükselen PEPE, bu yazının yazıldığı sırada son 24 saatte yüzde 0,44 yükselişle 0,000001417 dolardan işlem görüyor. Veriler, popüler memecoin‘in piyasa değerinin 600 milyon doların hemen üzerinde olduğunu gösteriyor.

Birçok Altcoin’de Yüzde 20 İla Yüzde 50 Arasında Yükseliş Bekliyor

PEPE’nin ardından yükseliş beklediği diğer altcoin‘lere geçen Altcoin Sherpa, kısa vadede birçok altcoin’in dibe vurduğunu söyledi. Ethereum (ETH) ölçeklendirme çözümü Arbitrum (ARB), akıllı sözleşme Blockchain’i Sui Network (SUI) ve NFT pazar yeri Blur (BLUR) grafiklerini paylaşan tecrübeli kripto para analisti, üç altcoin’in bir destek seviyesinden sıçradığını ve birçok altcoin’in de ileride yüzde 20 ila yüzde 50 arasında yükselebileceğini belirtse de bu rallilerin kısa ömürlü olabileceğini de ekleyerek şu ifadeleri kullandı: