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Kripto paraların kümülatif değeri Mayıs ayında yüzde 9 oranında düştü. Birçok altcoin daha büyük kayıplar yaşadı. Ocak ayında başlayan yükseliş 4 aydır daha yüksek zirveler getirirken Mayıs ayı istisna oldu. 1 Mayıs itibariyle başlayan satışlar bugün itibariyle Bitcoin’in 27.000 doların altına düşmesine neden oldu. Ancak balinalar o kadar da karamsar değil.

AGIX Coin Geleceği

SingularityNET (AGIX) bu yıl yapay zeka chat botu GPT’nin heyecanıyla kripto yatırımcıların desteğini aldı. Ocak 2023’te yükselişe geçen çoğu yapay zeka tokenı düşüşe geçmiş gibi görünse de, Binance borsasındaki AGIX pek zayıflamış görünmüyor.

11-25 Mayıs tarihleri arasında 1-10 milyon arasında AGIX Coin tutan balinalar alım yapmaya devam etti. Bu süre zarfında yapılan alımlar 7 milyonu geçti. Mevcut fiyata göre yaklaşık 1,82 milyon dolarlık alım piyasa düşerken balinaların AGIX Coin geleceğine dair beklentilerini yansıtıyor olabilir.

MATIC Coin Balinaları

Mayıs ayında zor günler geçiren popüler altcoin geçtiğimiz yılın ikinci yarısındaki güçlü duruşundan uzaklaştı. Yine de 11 Mayıs’ta 0,83 dolarlık dibe ulaştığından beri popüler altcoin yaklaşık %7 oranında artış gösterdi. 1 milyon ila 100 milyon MATIC bakiyesine sahip balina grubu 16-25 Mayıs tarihleri arasında 11,4 milyon MATIC topladı.

Eğer balinalardaki güçlü talep devam ederse bu eğilim fiyatta daha ciddi yükselişlere zemin hazırlayabilir.

Render (RNDR) Coin Geleceği

Bu yılın başında ekip (o günlerde son dakika olarak duyurduğumuz) token değerini artırma stratejisini başlattı. O günden beri RNDR Token fiyatı önemli kazanımlar elde etti. Balinalar bu çabanın başarıya ulaşma ihtimaline karşın Mayıs ayındaki piyasa düşüşüne rağmen 17-25 Mayıs tarihleri arasında tam 5,9 milyon token topladı.

Yıllık bazda %575 kazanç elde eden RNDR Coin piyasadaki zayıf likiditeye rağmen gördüğü ilgiyle güçlü duruşunu devam ettiriyor.

Bu üç altcoin özelinde dikkat çeken durum piyasalardaki nakit kururken gösterilen ilgidir. Balinalar muhtemelen orta vadede fiyatlarında artış beklediği altcoinleri topluyor. Makro ortamdaki riskler, kriptonun sorunları bu yüzden pek umurlarında olmuyor.

Fakat unutulmamalıdır ki balinaların da yanlış stratejiler uyguladığı olur. Yatırımcıların kendi risk profiline göre araştırmasını yaparak kararlarını bireysel alması menfaatlerine olacaktır.