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  •   Bu Sinyale Kulak Verenin 1’i 1000 Olabilir! Altcoin’ler İçin Beklenen Vakit Geldi!

Bu Sinyale Kulak Verenin 1’i 1000 Olabilir! Altcoin’ler İçin Beklenen Vakit Geldi!

Özet

  • Bitcoin (BTC) ve birçok altcoin satış baskısı altında işlem görmeye devam ediyor.
  • Veriler başta altcoin'ler olmak üzere BTC'de alım zamanının geldiğini gösteriyor.
  • Santiment, yaptığı son bildiriminde alım zamanının geldiğini belirterek "yatırımcılar FUD'u satın almalı" dedi.
10:35
26 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası son birkaç hafta içinde, Bitcoin (BTC) ve bazı üst düzey altcoin’lerin düşüşe geçmesiyle satış baskısı altına girdi. Makrodaki gelişmeler ve devam eden ABD borç tavanı kriziyle ilgili belirsizlikler kripto paralar üzerindeki satış baskısını destekleyerek artırıyor olsa da veriler başta altcoin’ler olmak üzere Bitcoin’de alım zamanının geldiğini gösteriyor.

Yatırımcılar Dibi Değil FUD’u Satın Almalı

Zincir üzeri veri sağlayıcısı Santiment, dip fırsatlarının daha gerçekçi hale gelmesiyle yatırımcıların dipleri satın alma hevesinin azaldığını bildirdi. Santiment, yaptığı son bildirimde “Yatırımcıların kripto paralardaki kısa vadeli, küçük fiyat düşüşlerini satın almaları, ancak daha uzun vadeli daha büyük olanları satın almaktan korkmaları gibi yaygın bir paradoks ile karşı karşıyayız. ‘Dibi satın al’ ya da ‘dibi aldım’ gibi ifadeler artık kullanılmıyor. Tarihsel olarak, bu tür bir FUD’dan faydalanmak her zaman iyi olmuştur.” notunu düştü.

Öte yandan Bitcoin madencilerinin Mayıs ayının ilk gününden beri varlıklarını artırdıkları görülüyor. Kripto veri platformu Glassnode’dan alınan veriler, FTX borsasının çökmesinin ardından madencilerin bilançolarındaki BTC miktarını 8 bin 200 BTC kadar artırdıklarını ve toplam BTC varlıklarının 80 bin BTC’ye yaklaştığını gösteriyor. Ayrıca, Mayıs ayı boyunca Bitcoin madencileri blok başına madencilik ödülü olarak toplam 12.9 BTC kazandı. Tarihte sadece beşinci kez, Bitcoin madencilerinin ücret gelirleri sübvansiyonları geçti.

Altcoin’ler İçin Flaş Dip Alım Sinyali Yandı

Bitcoin fiyatı satış baskısı altında kalmaya devam ederken, yatırımcıların dikkatinin altcoin’lere kaydığı görülüyor. Duruma ilişkin değerlendirmede bulunan Santiment “Piyasalar yatırımcılar için sıkıcı görünürken, huzursuz adreslerin cüzdanlarını boşalttığı ve zararına satış yaptığını görmeye devam ediyoruz. MVRV modelimiz, altcoinler‘in büyük çoğunluğunun sektör genelinde dipten alım sinyalleri verdiğini gösteriyor.” dedi.

Verilerin yanı sıra önde gelen piyasa uzmanları da altcoin’lerde alım zamanının vaktinin geldiği üzerinde duruyorlar. Ünlü kripto para analisti ve EightGlobal kurucusu Michael Van De Poppe geçtiğimiz günlerde attığı bir tweet’inde “Altcoin‘ler için biriktirme vakti geldi. Bir önceki yarılanmadan bir yıl öncesindeki gibi artık alım zamanı.” diyerek altcoin’lerin piyasa üzerindeki hakimiyet grafiğini (Bitcoin ve Ethereum hariç) gösteren ve altcoin piyasasının artık dibe vurduğunu gösteren bir grafik paylaştı.

Litecoin (LTC) gibi bazı altcoin’lerin şimdiden güç göstermeye başladı. LTC fiyatı, son geri çekilmeden yaklaşan blok ödülü yarılanması etkinliğinin neden olduğu yükseliş ivmesiyle 90 doların üzerine çıktı.

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