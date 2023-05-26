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İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsası konumunda bulunana Binance, yeni Vadeli İşlemler Büyük Turnuvası’nı başlattıklarını açıkladı. Uygun olan tüm normal ve VIP 1-6 kullanıcılar turnuvaya katılabilecek ve 1.800.000 USDT’ye varan token kuponu, 1.400 adet sınırlı sayıda üretilmiş Siber Dünya NFT’si ve daha pek çok özel ödülden pay alabilecek.

Turnuvanın Detayları

Yapılan açıklamalara göre turnuva aşağıdaki etkinliklere ev sahipliği yapacak:

Referans Yarışması: Görevleri tamamlayarak Referans Yarışması Puanları toplayabilir ve hem kupon ödülleri hem de PNL hesaplamalarında kârınızı katlayacak NFT’ler kazanabilirsiniz.

Ekip Yarışması: Ekipler için en iyi PNL (Kâr/Zarar) performansına sahip olma yarışması.

Bireysel Yarışma: Bireysel yatırımcılar için en iyi ROI’yi elde etme yarışması.

Hoş Geldin Ödülleri: Yalnızca yeni vadeli işlemler kullanıcılarına yönelik özel bir ödül havuzu.

Vadeli İşlemler Bonus Merkezi: Hem yeni hem de mevcut vadeli işlemler kullanıcıları için önce gelen alır esasına göre dağıtılacak sınırlı kupon teklifleri.

Nasıl Katılabilirsiniz?

Kullanıcıların turnuvaya katılmak için öncelikle bir Binance hesabının bulunması gerekiyor. Eğer Binance hesabınız yoksa bu linki kullanarak hesap oluşturabilirsiniz. Daha sonra Binance Vadeli İşlemler hesabınıza giriş yapmanız, bir Binance Vadeli İşlemler hesabınız yoksa oluşturmanız gerekiyor. Son olarak ise promosyon sayfasından turnuvaya kayıt olmanız gerekiyor.

Yapılan açıklamalara göre her etkinliğin toplam ödül havuzu dinamiktir ve toplam uygun katılımcı* sayısına göre belirlenecek. Uygun katılımcı sayısı arttıkça ödül havuzu da artmaya devam edecek.

Turnuva ile ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.