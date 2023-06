Okuma Süresi: 2 Dakika

Tether Holding Ltd. New York Başsavcılığı tarafından yayınlanan belgeler, bir zamanlar Çin merkezli şirketler tarafından ihraç edilen menkul kıymetlerin dünyanın en büyük sabit para birimi olan USDT’yi destekleyen rezervler arasında sayıldığını gösteriyor.

USDT Rezervi!

New York savcıları tarafından yayınlanan raporlara göre Tether Holdings Ltd. USDT stablecoin rezervlerini desteklemenin bir parçası olarak Çin’in devlete ait Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank ve Agricultural Bank of China tarafından ihraç edilen menkul kıymetleri listeledi. Buna ek olarak Tether, Deutsche Bank, Barclays ve ArcelorMittal SA gibi şirketler tarafından ihraç edilen menkul kıymetleri elinde bulunduruyor.

Bir süredir Tether’in istikrarlı parasını Çin menkul kıymetleriyle desteklediğine dair birçok söylenti vardı. Tether bu konuda sessiz kalırken, Eylül 2021’de sorunlu Çin emlak devi Evergrande tarafından yayınlanan ticari kağıtları elinde tuttuğunu yalanladı. Temmuz ayı içerisinde Tether, o zamana kadar herhangi bir Çin ticari kağıdının bulunmadığını söyledi ve geçmişte böyle olup olmadığını kabul etmeyi reddetti. Ayrıca şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ticari kağıt varlıkları hakkında yalanlar yaymaya devam eden muhalifleri kınıyoruz. Ayrıca şunu belirtmeliyiz ki, yanıldık…

18.5 Milyon Dolar Ceza!

Belgeler, bilgi edinme talebi nedeniyle serbest bırakıldı. Ayrıca, 2021 yılında bir anlaşma ve 18,5 milyon dolar para cezasıyla sonuçlanan Tether soruşturmasında NYAG tarafından toplanan verilerin bir parçası olmaya devam ediyor. Şirket, Tether’in o zamandan beri tüm ticari belgeleri USDT’nin desteğinden kaldırdığını iddia ediyor.

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), hacim olarak lider kripto para borsasına Binance ve Coinbase’e açtığı dava sonrasında piyasalarda yaşanan belirsizlik token’larda ciddi bir gerilemeye neden olmuştu. Bitcoin (BTC) 26.000 dolar bandına gerilerken dakikalar önce yapılan bir açıklamayla 25.000 dolar seviyelerine kadar geriledi. Yapılan açıklamalara göre SEC ile dava tartışması devam eden Binance’a, Fransa’dan yeni bir soruşturma daha açıldı. Yeni davanın gerekçesi olarak ise kara para aklama yükümlülüklerini yerine getirmediği gösteriliyor.