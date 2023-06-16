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Binance ve Coinbase kripto para borsalarına açılan davalar sonrasında kripto para sektörü de büyük bir deprem yaşadı ve sarsıntı hala bitmedi. Özellikle birçok kripto paranın menkul kıymet ilan edilmesi ve bununla ilgili davaların devam etmesi, belirsizliği artırıyor. Bu kapsamda çok fazla örneğe isim veren Ethereum (ETH) ise şimdi ilginç bir iddia ile gündemde. JP Morgan, ABD Kongresi tarafından Ethereum’a “farklı bir kategori” verilebileceğini düşünüyor.

ETH İçin Yeni Kategori

JP Morgan stratejistleri tarafından yapılan açıklamada, ABD Kongresi tarafından Ether’in (ETH), Bitcoin (BTC) ile aynı emtia kategorisine alınabileceği veya bunun regülasyonlar konusunda çok sorun yaşanmayacak başka özel bir kategoriye atanabileceği vurgulandı.

“Menkul kıymet olarak tarif edilemeyececek kadar merkeziyetsiz olan kripto paralar ve Ethereum için özel bir “diğer kategori” yaratılabilir ve bu oldukça mümkün. Bu diğer kategori, şu an emtialar için belirlenenden daha fazla kısıtlama ve yatırımcı koruması sunarken menkul kıymetler için gerekli olanlardan daha fazla serbestlik sunabilir.”

JP Morgan analisti Nikolaos Panigirtzoglou, bu yorumlarını tam da Hinman belgeleri sonrasında yaptı. ABD’nin finansal düzenleyicilerinden SEC’nin eski yöneticisi Hinman, 2018 yılında yaptığı konuşmada ETH’nin menkul kıymet olmadığını vurgulamıştı. Ripple Labs ve SEC arasında devam eden davada da bununla ilgili bütün belgeler istendi ve açıpa çıktı. Bill Hinman tarafından yapılan konuşmada, ETH’nin “yeterince merkeziyetsiz bir blockchain ağından dolayı” menkul kıymet ilan edilemeyeceği belirtiliyor.

Ethereum, Ayrı Bir Muameleme Görebilir

2018 yılında bazı SEC yetkilileri ETH’nin de menkul kıymet olabileceğine dair endişelerini dile getirmişler. Bunlardan bir tanesi ise merkeziyetsiz ağlardaki tokenların menkul kıymet sayılmamasının, düzenlemelerle ilgili bir yasal boşluğa sebep olacağı endişesi gibi gözüküyor. Bu da aslında JP Morgan analistinin değindiği yeni bir kategori açıklamasına ışık tutuyor.

ETH fiyatı bu gelişmeler sonrasında %2 yükseliş yaşadı ve an itibarıyla 1.667 dolar seviyelerinden işlem görüyor. ETH buna rağmen 7 günlük grafikte %10 düşüş yaşamış durumda ve yaralarını tam saramadı. Bütün bu gelişmeler ise genel olarak altcoinleri dövmeye devam ediyor.