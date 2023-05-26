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Kripto analiz platformu Santiment, zincir üzerindeki verilere dayanarak Ethereum (ETH) tabanlı bir altcoin’in potansiyel ralli sinyali verdiğini bildirdi. İşte Santiment’in işaret ettiği o altcoin.

Illuvium İçin Yükseliş Uyarısı

Santiment’in pazarlama direktörü Brian Quinlivan, birlikte çalışabilirlik Blockchain oyunu Illuvium’un (ILV) zincir üzeri işlem hacminde sert bir yükselişin ortasında potansiyel yükseliş sinyali verdiğini söyledi.

2022’nin Temmuz ayından bu yana kaydedilen en büyük balina işlemi 14 milyon dolarlık işlemle 25 Mayıs’ın ilk saatlerinde gerçekleştirildi. Quinlivan’a göre, Illuvium‘un zincir üzerindeki işlem hacmindeki artış, birlikte çalışabilirlik Blockchain’i oyununun token fiyatının potansiyel olarak dibe vurmasıyla aynı döneme denk geliyor:

Illuvium, Şubat ayının başında 106 doların üzerine çıktığı günden bu yana hızla düşüyor. Şu anda 47 dolarına altına gerilemiş olsa da, kripto para borsalarındaki arzın o zamandan beri istikrarlı bir şekilde arttığı ve şu anda yüzde 14,5 seviyesinde olduğu yönünde bir endişe var. ILV ağı için zincir üzeri işlem hacminin, yaklaşık son 14 ayın en yüksek seviyesi olan bu 14 milyon dolarlık işlemin bir sonucu olarak hızla arttığını fark edebilirsiniz. Fiyat için makul bir dip noktası olabilecek bir dönemde gerçekleştiği düşünüldüğünde, bu potansiyel yükseliş sinyali olabilir.

Illuvium bu yazının hazırlandığı sırada 46,90 dolardan işlem görüyor.

“LDO, Güçlü Yükseliş Sinyali Veriyor “

Illuvium’un ardından popüler altcoin projelerinden Lido DAO‘ya (LDO) geçen Quinlivan, Ethereum tabanlı likit stake protokolünün bu yıl birkaç büyük zincir üzeri işlem görmesine rağmen borsalardaki arzının bir altcoin için nispeten düşük kaldığı gerçeğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Lido DAO, 2023 yılı boyunca ağında çok büyük hareketlere sahne oldu. Öyle ki, bir kendi kendine saklama cüzdanından diğerine yapılan bu büyük transfer, işlem hacminde önemli bir artış getirmedi. Bildiğimiz şey, LDO için borsalardaki arzın yüzde 6’nın biraz altında olduğu ve bunun bir altcoin için nispeten güçlü bir yükseliş sinyali olduğu.

LDO, yazım sırasında 2,01 dolardan işlem görüyor.