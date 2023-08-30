Bitcoin fiyatı dünkü etkileyici yükselişinin ardından geri çekildi ve kritik eşikte beklemeye devam ediyor. Cuma günü yatırımcılar için kritik. Bugün itibariyle 45 gün içinde SEC temyiz başvurusunda bulunabileceği için Bitcoin fiyatındaki heyecanın zayıflaması pek şaşırtıcı değildi. Peki uzmanlar bu konuda ne düşünüyor?

Bitcoin Yükselişi Bitti Mi?

Dünkü Grayscale galibiyetinin ardından Bitcoin’in yükselişi durdu. Kral kripto para birimi dünkü 28.100 dolarlık yerel zirvesinin tam 1000 dolar altında bulunuyor. MicroStrategy de %2,2 düşüşle 373,89 dolara geriledi. Şirketin hisseleri kararın ardından yüzde 10,8 oranında yükselmişti. Devasa BTC birikimi nedeniyle hisse senedi yatırımcıları MSTR hisselerini gayri resmi spot Bitcoin ETF’i olarak görüyor. Şirketin hisse fiyatı bu yüzden Bitcoin’deki dalgalanmalara göre şekilleniyor.

CryptoQuant veri analisti Adam Mourad, Salı günkü karar ışığında yatırımcıları temkinli olmaya davet etti.

“Kripto para piyasaları halen baskı altında. Düzenleyici belirsizlik, makro cephedeki tedirginlik ve çok daha fazlası onu baskılıyor”.

Bitcoin Uzman Yorumu

Mourad, Bitcoin’in son fiyat kırılmasının onu 155 günden daha kısa bir süredir BTC tutan yatırımcıların ortalama fiyat seviyesine ittiğini söyledi. Kısa Vadeli Yatırımcı Gerçekleşen Fiyat seviyesi genelde destek bölgesi olarak görülür. Fiyat bu seviyenin üzerine çıktığında, kısa vadeli yatırımcıların kar satışları nedeniyle dirençler güçlendi.

Mourad ayrıca BTC‘nin son dönemdeki borsa çıkışlarının “finansal belirsizlik dönemlerinde yaygın” olduğunu belirtti. Analiste göre son fiyat artışından sonra 20.000’den fazla Bitcoin borsalardan soğuk cüzdanlara aktarıldı.

“Bu manevra, yatırılan sermayeyi devam eden piyasa istikrarsızlığından koruma girişimi olarak yorumlanabilir”.

Ayrıca son piyasa değerlendirmesinde şunları da söyledi;

“Açık faizdeki devasa artış piyasanın karara verdiği hızlı ve güçlü tepkinin altını çiziyor. Long pozisyonların yeniden birikmesi yatırımcı güvenin tekrar artmaya başladığını gösterdi.”

Flowdesk kurucu ortağı Guilhem Chaumont ise şunları söyledi;

“Bitcoin ETF’leri ve diğer kripto finansal ürünlerin başlatılması artık çok daha kolay olmalı. ABD’deki düzenleyici ortamın önümüzdeki aylarda daha büyük ölçekte kurumsal benimsemeye olanak tanıyacak şekilde netleşeceğinden eminiz.”

Berenberg Capital Markets analisti Mark Palmer ise dünkü kararın spot Bitcoin ETF için aşırı iyimserli doğurduğuna inanıyor.

“Karar SEC’i onaya zorlamıyor. Mahkeme kurumdan kararını gözden geçirmesini istedi ve argümanlarını SEC yeniden gözden geçirecek. Bu nedenle SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularının spot bitcoin piyasasına özgü endişelere dayalı olarak reddedilmeye devam etmesini haklı çıkarmak için alternatif argümanlar geliştirmesinin olası olduğunu düşünüyorum”.

Palmer önemli bir detayı atlıyor. Vadeli Bitcoin ETF onayı 2021 yılında verilmişken SEC’in bulacağı yeni argüman konusunda işi oldukça zor. Tüm bu argümanların vadeli ETF onayıyla spot arasında bir farktan beslenmesi gerekecek.

SEC’in üç yargıçlı heyetin kararına itiraz etme seçeneği bulunuyor. Komisyonun ABD Temyiz Mahkemesi’nin 17 yargıcının tamamının Salı günkü kararı gözden geçireceği bir en banc duruşması talep etmek için bugün dahil 45 günü var.