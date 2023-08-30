Kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen popüler bir analist son piyasa tahminin paylaştı. Daha önce yaptığı bazı tutarlı tahminlerle ününü artıran Credible Crypto dikkat çekici detaylara değiniyor. Yatırımcılar için yükselişe geçme zamanı geldi mi? Bitcoin yükselişi devam edecek mi? İşte tüm soruların cevapları.

Kripto Para Boğası Başladı Mı?

Credible Crypto takma adıyla tanınan analist X platformunda yaptığı açıklamalarda piyasaların güncel durumuna ışık tuttu. Bitcoin’in kilit bir seviyeyi geri kazanmayı başarması halinde yukarı yönde güçlü bir hareket bekleyen uzman isim henüz FOMO’nun başlamadığını söylüyor. Peki yatırımcılar için hızlı yükselişi tetikleyecek FOMO ne zaman başlayacak?

“Gerçek FOMO 29.000-30.000 dolar seviyesi aşıldığında başlayacak. Eğer bu rallinin gücüne inanıyorsanız kritik bölgenin geri alınmasını bekleyin.”

Credible Crypto’nun görüşü normalde kısa vadede 23.500 dolara kadar düşüşün devam edebileceği yönündeydi. Ancak Bitcoin teknik göstergeleri bir kenara bırakarak Grayscale’in kesin zaferiyle yönünü yeniden yukarı çevirdi. Mahkemenin kararı açıklandığında SEC’in adeta azarlandığını gördük. Elle tutulur ve kabul edilebilir olmayan argümanlarla mahkemeyi ikna etmeye çalışan SEC bunu başaramadı.

Bitcoin Yükselir Mi?

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 27.160 dolarda bulunuyordu. Dün 28.000 doları aşan fiyat bugün olası temyiz başvurusuna hazırlık olarak düşüş yaşadı. Birçok uzman temyize gidilmek istense bile SEC’in geçerli bir argüman sunamayacağını düşünüyor. Credible Crypto’ya göre en azından son tahminlerine göre traderlar daha düşük seviyeleri beklerken Bitcoin’in yükselmeye devam etmesi muhtemel.

“Piyasa 15.000 dolardan beri birçok yatırımcıyı yanıltmayı başardı. Herkes 24.000 dolarda bir kırılmaya kesin gözüyle bakmaya başlamıştı. Gerçek şu ki piyasa yapısında aşırı düşüş hissini haklı çıkaracak bir kırılma olmadı. Maksimum sancı senaryosu belli, geçmişte pek çok kez yaptığımız gibi sadece ralliye devam etmek. Ve çöküş bekleyen herkesi geride bırakmaktır.”

Bu arada analist Bluntz, Bitcoin‘deki son dalgalanmadan etkilenmediğini söylüyor. Üst düzey analiste göre gerçek yükselişten önce yeni bir düşüş daha olacak. Düşüş senaryosunun geçersiz kılınması için uzman isim 28.770 dolar üzerinde kapanışlar arayacağını söyledi. Aynı analist ETH fiyatı içinse yukarıdaki grafiği paylaşarak derin bir dipten sonra 2.000 dolar üzerine işaret etti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.