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Merkez Bankası Sinyali Verdi: Kripto Para Yasağı Kaldırılıyor

Güney Kore Merkez Bankası (BOK), yasaklamasından yıllar sonra ilk para teklifleri (ICO'lar) yoluyla yurt içinde yeni kripto paraların ihracına ilişkin duruşunda değişikliğe gideceğinin sinyalini verdi.
15:50
29 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Güney Kore Merkez Bankası (BOK), yasaklamasından yıllar sonra ilk para teklifleri (ICO’lar) yoluyla yurt içinde yeni kripto paraların ihracına ilişkin duruşunda değişikliğe gideceğinin sinyalini verdi.

ICO Yasağında Geri Adım

Güney Kore haber kuruluşu Infomax’ın haberine göre, BOK sunulan Dijital Varlıklara İlişkin Çerçeve Yasası aracılığıyla Bitcoin (BTC) gibi alım satımı yapılan dijital varlıklar için yerel kripto para ICO’larına kurumsal olarak izin verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Daha önce çoğu yerli kuruluşun yeni kripto varlıkları ihraç etmek için yurtdışında şirketler kurduğunu ve ardından bunları yerel kripto para borsalarında listelediği göz önünde bulundurulduğunda geçmişteki karardan geri adım atılacak olması ülkede sektöre netlik sağlayabilir. BOK, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

Gelecekte, Dijital Varlıklara İlişkin Çerçeve Yasası çıkarıldığında, yerli kripto varlık ICO‘larına kurumsal düzeyde izin vermek gerekiyor. Bunun koruyucu bir sistem hazırlamayı mümkün kılmaya etki etmesi bekleniyor.

“Yeniliğin Teşvik Edilmesi Şart”

BOK, düzenlemenin amacının tüketicileri korumak ve kripto paralarla ilgili işlemlerin şeffaflığını artırmak olduğuna dikkat çekiyor. Ancak merkez bankası, düzenlemelerin Blockchain sektöründeki yeniliğin önüne geçmemesi gerektiği görüşünde:

Blockchain ve kripto para inovasyonunu teşvik ederken, aşırı düzenleme nedeniyle ilgili endüstrilerin gelişimini engellememek için bir kripto para düzenleyici sisteminin tanıtılması yoluyla sağlıklı bir piyasayı teşvik etmek adına dengeli bir yaklaşıma ihtiyaç var.

Kripto paraların düzenlenmesi konusu, yaklaşık 40 milyar dolarlık kayba neden olan Terra (LUNA) ekosisteminin çöküşünden aylar sonra, ülkenin yetkililerinin üzerinde çalışmaya devam ettiği bir konu. BOK, özellikle, Avrupa Birliği Kripto Varlık Piyasası Yasası (MiCA) kapsamında yapılan tavsiyelere kıyasla, stablecoin’ler için düzenlemelerin olması gerektiğini savunuyor:

Güney Kore’de son günlerde kullanıcıların Terra (LUNA) olayından oldukça fazla acı çektiğini göz önünde bulundurarak, stablecoin’ler için MiCA düzeyinde düzenlemelerin kabul edilmesi gerekiyor.

Daha önce bildirdiğimiz gibi, Terraform Labs‘ın çöküşünün ardından Güney Kore, Dijital Varlıklara İlişkin Çerçeve Yasası kapsamında uygun bir devlet kurumu kurulana kadar düzenlemeler yapmak ve kripto para sektörünü denetlemekle görevli bir Dijital Varlıklar Komitesi kurdu. BOK’a göre, kripto paraların düzenlenmesi ve gözetimi merkez bankası ve para otoritesinin kontrolünde olmalı.

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