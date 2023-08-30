Kripto para piyasası, dün Grayscale’in SEC davasını kazanmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçerek yukarı yönlü bir ivme yakaladı. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde değer artışlarına hız kazandıran Ethereum (ETH), 1700 dolar fiyat seviyelerini aştı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Grayscale davası, kripto para piyasasında güçlü bir etki yarattı. Grayscale’in SEC davasını kazandığı haberinin duyurulması ile birlikte kripto para piyasası hızla yükselişe geçti. Dün gün içerisinde 28.000 dolar seviyelerini aşan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 27.300 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin de BTC‘deki yükselişin de etkisiyle dünden bu yana yüksek oranlarda değer artışları kaydetti. Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,09 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.

Ayrıca kripto para piyasasının yükselişe geçmesi ile birlikte volatilite de artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatte ortalama 150 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Ethereum (ETH), Kritik Fiyat Seviyelerini Aştı

Son haftalarda 1600 dolar seviyeleri ile 1700 dolar seviyeleri arasında seyreden Ethereum (ETH), bu süreçte birden fazla kez 1700 dolar seviyelerini test etse de 1690 dolar seviyelerinden yeniden düşüşe geçerek 1650 dolar fiyat seviyelerine gerilemişti. Ancak kripto para piyasasının Grayscale davasının etkisiyle yükselişe geçmesi ile ETH de çoğu kripto para birimi gibi yönünü yukarı çevirdi.

Ethereum (ETH), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kaydettiği değer artışları ile birlikte haftalardır birden fazla kez test ettiği 1700 dolar seviyelerini aştı ve dün gün içerisinde 1740 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Kaydedilen son yükselişlerin ardından ETH’nin toplam piyasa değeri de 200 milyar dolar seviyelerini aştı. Ayrıca ETH‘nin 24 saatlik toplam işlem hacmi de %100’ün üzerinde artış gösterdi.

Öte yandan hafta başında Ethereum’daki son durumu değerlendiren kripto analiz platformu Santiment, güncel verileri paylaştı ve kritik metriklere dikkat çekti. Geliştirme aktivitesi ve ağ etkinliği başta olmak üzere birçok önemli göstergenin büyük ölçekli bir düşüş sinyali vermediğini öne süren kripto analiz platformu, güncel metriklerin endişe verici seviyelerde olmadığını öne sürdü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.