ABD bölgesindeki en büyük kripto para borsası olan Coinbase önemli adımlar atıyor. Pariteler yakında azalacak. 41 farklı paritenin borsadan kaldırılacağını duyuran borsa 1 yeni altcoin listeleneceğini duyurdu. Peki hangi pariteler kaldırılacak ve Coinbase bunu neden yapıyor?

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Coinbase Son Dakika

Hacimsizlik ayı piyasalarının en önemli sorunu ve borsalar ekstra maliyetleri nedeniyle zayıflayan paritelerden kurtuluyor. Coinbase ve Binance borsasının birkaç ayda ciddi sayıda altcoin delist ettiğini gördük. Bugün gelen duyuru ise Coinbase borsasının 41 farklı pariteyi sileceğiyle ilgiliydi.

“Genel piyasa sağlığını iyileştirmek ve likiditeyi konsolide etmek amacıyla, desteklenen belirli varlıklar için bir dizi USD dışı işlem çiftini kaldıracağız. Coinbase Exchange, Advanced Trade ve Coinbase Prime’dan aşağıdaki 41 USD dışı pariteyi kaldırma kararı aldık. ALCX-USDT, BIT-USDT, BOBA-USDT, BOND-USDT, CLV-EUR, CLV-USDT, CTX-EUR, CTX-USDT, DDX-USDT, DIA-EUR, DIA-USDT, DYP-USDT, FARM-USDT, FIDA-EUR, FIDA-USDT, FIS-USDT, HOPR-USDT, INDEX-USDT, KRL-EUR, KRL-USDT, MATH-USDT, MDT-USDT, NCT-EUR, NCT-USDT, NEST-USDT, ORN-BTC, ORN-USDT, POLS-USDT, PRQ-USDT, QSP-USDT, SHPING-EUR, SHPING-USDT, SUKU-EUR, SUKU-USDT, SYLO-USDT, TIME-USDT, WAMPL-USDT, WCFG-BTC, WCFG-EUR, WCFG-USDT, XCN-USDT”

Coinbase borsası aynı zamanda PayPal tarafından başlatılan PYUSD isimli stablecoinin borsada işleme açılacağını da duyurdu.