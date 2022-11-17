Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda 3 altcoin için 3 yeni işlem çiftini listeleyeceğini açıkladı.

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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda 3 altcoin için 3 yeni işlem çiftini listeleyeceğini, alım satım işlemlerinin yarın (18 Kasım’da) başlayacağını açıkladı. Kripto para borsasının duyurusu 3 altcoin’den 2’sinin sert şekilde yükselmesini sağladı.

Binance’ın Listeleyeceği işlem Çiftleri

Dev kripto para borsası Binance, kısa süre önce ARPA (ARPA), Phoenix (PHB) ve VITE‘ı (VITE) için yeni işlem çiftlerini listeleyeceğini duyurdu. Yapılan duyuruda ARPA/ETH, PHB/USDT ve VITE/BUSD işlem çiftleri için alım satım işlemlerinin 18/11/2022 tarihinde TSİ 12.00’da başlatılacağı belirtildi.

Halihazırda ARPA, Phoenix ve VITE’ı listeleyen kripto para borsası, yeni işlem çiftleri ile söz konusu üç altcoin için yatırımcıların alım satım erişimini genişletmiş oldu. Özellikle VITE ve PHB için USDT ve BUSD işlem çiftlerinde gelen işlem çifti listelemesi altcoin’lerin fiyatının yükselmesini sağladı.

2 Altcoin’in Fiyatı Sert Yükseldi

Kripto para borsası Binance’ın VITE’ı kendi stablecoin’i Binance USD (BUSD) işlem çiftinde listeleyeceğini duyurması altcoin’in fiyatının hızla yükselmesine neden oldu. VITE, duyurunun ardından yüzde 15’in üzerinde yükseldi. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre, VITE yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 15,23 yükselişle 0,02625 dolardan işlem görüyor.

Binance’ın zaten listelediği altcoin’ler için yeni işlem çifti listeleme duyurusu özellikle Phoenix‘e yaradı. Kripto para borsasının PHB’i en büyük stablecoin Tether (USDT) işlem çiftinde listeleyecek olması altcoin’in fiyatının yüzde 30’un üzerinde yükselmesiyle sonuçladı. PHB, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 33,93 yükselişle 0,4876 dolardan alınıp satılıyor.

Öte yandan kripto para borsasının ARPA’yı en büyük altcoin Ethereum (ETH) karşısında listeleyeceğini duyurmasının fiyata herhangi bir etkisi olmadı. ARPA’nın son 24 saatte yüzde 3,54 oranında düştüğü ve 0,02635 dolardan işlem gördüğü görülüyor.