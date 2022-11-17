Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Binance’dan Bu 3 Altcoin İçin Duyuru: 2’sinin Fiyatı Zıpladı!

Binance’dan Bu 3 Altcoin İçin Duyuru: 2’sinin Fiyatı Zıpladı!

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda 3 altcoin için 3 yeni işlem çiftini listeleyeceğini açıkladı.
08:44
17 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda 3 altcoin için 3 yeni işlem çiftini listeleyeceğini, alım satım işlemlerinin yarın (18 Kasım’da) başlayacağını açıkladı. Kripto para borsasının duyurusu 3 altcoin’den 2’sinin sert şekilde yükselmesini sağladı.

Binance’ın Listeleyeceği işlem Çiftleri

Dev kripto para borsası Binance, kısa süre önce ARPA (ARPA), Phoenix (PHB) ve VITE‘ı (VITE) için yeni işlem çiftlerini listeleyeceğini duyurdu. Yapılan duyuruda ARPA/ETH, PHB/USDT ve VITE/BUSD işlem çiftleri için alım satım işlemlerinin 18/11/2022 tarihinde TSİ 12.00’da başlatılacağı belirtildi.

Halihazırda ARPA, Phoenix ve VITE’ı listeleyen kripto para borsası, yeni işlem çiftleri ile söz konusu üç altcoin için yatırımcıların alım satım erişimini genişletmiş oldu. Özellikle VITE ve PHB için USDT ve BUSD işlem çiftlerinde gelen işlem çifti listelemesi altcoin’lerin fiyatının yükselmesini sağladı.

2 Altcoin’in Fiyatı Sert Yükseldi

Kripto para borsası Binance’ın VITE’ı kendi stablecoin’i Binance USD (BUSD) işlem çiftinde listeleyeceğini duyurması altcoin’in fiyatının hızla yükselmesine neden oldu. VITE, duyurunun ardından yüzde 15’in üzerinde yükseldi. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre, VITE yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 15,23 yükselişle 0,02625 dolardan işlem görüyor.

Binance’ın zaten listelediği altcoin’ler için yeni işlem çifti listeleme duyurusu özellikle Phoenix‘e yaradı. Kripto para borsasının PHB’i en büyük stablecoin Tether (USDT) işlem çiftinde listeleyecek olması altcoin’in fiyatının yüzde 30’un üzerinde yükselmesiyle sonuçladı. PHB, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 33,93 yükselişle 0,4876 dolardan alınıp satılıyor.

Öte yandan kripto para borsasının ARPA’yı en büyük altcoin Ethereum (ETH) karşısında listeleyeceğini duyurmasının fiyata herhangi bir etkisi olmadı. ARPA’nın son 24 saatte yüzde 3,54 oranında düştüğü ve 0,02635 dolardan işlem gördüğü görülüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Bitcoin ve Altcoin’lerin Derinden Sarsılmasına Neden Olan Ünlü İsimden Sert Açıklamalar!
Bitcoin ve Altcoin’lerin Derinden Sarsılmasına Neden Olan Ünlü İsimden Sert Açıklamalar!
Bitcoin (BTC) Ne Yapıyor? Ethereum (ETH) ve Diğer Altcoin’lerde Son Durum
Bitcoin (BTC) Ne Yapıyor? Ethereum (ETH) ve Diğer Altcoin’lerde Son Durum
Heyecan Verici AVAX Verilerini Açıklandı: Boğa Koşusu Altcoin İçin Başladı Mı?
Heyecan Verici AVAX Verilerini Açıklandı: Boğa Koşusu Altcoin İçin Başladı Mı?
Bu Altcoin’de Yavaş İşlemler Tarih Oluyor! Bu Yenilik Kimlere Yarayacak?
Bu Altcoin’de Yavaş İşlemler Tarih Oluyor! Bu Yenilik Kimlere Yarayacak?
2023 Tahminleri: Trend Kategorisindeki Bu 5 Altcoin Rakiplerine Fark Atabilir!
2023 Tahminleri: Trend Kategorisindeki Bu 5 Altcoin Rakiplerine Fark Atabilir!
Son Dakika: Dünyaca Ünlü Kripto Para Borsasına Erişim Krizi Yaşanıyor!
Son Dakika: Dünyaca Ünlü Kripto Para Borsasına Erişim Krizi Yaşanıyor!
Son Dakika: Coinbase Bu Altcoini Yarın Listeliyor! Fiyatı Uçabilir!
Son Dakika: Coinbase Bu Altcoini Yarın Listeliyor! Fiyatı Uçabilir!
Açıklandı! Ünlü Platform: Dogecoin Yıl Sonunda Bu Seviyede Olacak! İşte Kritik Rapor!
Açıklandı! Ünlü Platform: Dogecoin Yıl Sonunda Bu Seviyede Olacak! İşte Kritik Rapor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Güncel DEFI Gelişmeleri
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022