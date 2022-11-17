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Bitcoin ve Altcoin’lerin Derinden Sarsılmasına Neden Olan Ünlü İsimden Sert Açıklamalar!

İflasını duyuran kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried, Vox muhabiri Kelsey Piper'a konuştu ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
10:00
17 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

İflasını duyuran kripto para borsası FTX‘in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried, dün geç saatlerde Vox muhabiri Kelsey Piper’a Twitter’da DM üzerinden bir saatten uzun süren kapsamlı bir röportaj verdi. Bankman-Fried, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Yıkılmış Bir Enkazım”

Vox muhabiri Kelsey Piper’ın sorularını Twitter’da DM üzerinden yanıtlayan FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Piper’ın kripto para borsasının lobi çabalarının çoğunlukla halka ilişkilerle ilgili olup olmadığı sorusuna küfürlü bir şekilde yanıt veren Bankman-Fried, “Düzenleyicileri s… et, her şeyi daha da kötüleştiriyorlar.” dedi.

Bankman-Fried, Bölüm 11 iflas koruma başvurusunda bulunduğu için pişman olduğunu ve “Başvurmamış olsaydım şu anda her şey yaklaşık yüzde 70 oranında düzelmiş olacaktı. Bunun yerine başvuru yaptım ve bundan sorumlu insanlar utançlarından her şeyi yakıp yıkmaya çalışıyorlar” yanıtını verdi. Sırada ne olduğu sorusuna ise 8 milyar dolar toplamak için iki haftası olduğunu belirterek şunları söyledi:

Hayatımın geri kalanı için önemli olan tek şey bu. Bir ay önce dünyanın en büyük yatırım alanlarından biriydim. Şimdi ise yıkılmış bir enkazım.

Röportaj için Özür Diledi

Bankman-Fried, büyük ses getiren röportajın yayınlanmasından saatler sonra, yine Twitter’dan açıklama yaptı. Gece bir arkadaşıyla konuştuğunu ve attığı mesajların kamuoyuna açıklanmasının planlanmadığını söyledi. Piper, Bankman-Fried’ın Twitter’da kendisine DM attığını ve şirketin günler önce iflas koruma başvurusunda bulunmasının ardından 13 Kasım’da gönderdiği bir mesaja yanıt verdiğini söyledi.

Bankman-Fried, röportajın yayımlanmasının ardından verdiği yanıtların düşüncesiz ve aşırı sert olarak nitelendirerek “İçimi döküyordum ve bunu kamuoyuna açıklanması niyetinde değildim” yazdı. Düzenleyici olmanın gerçekten zor olduğunu düşündüğünü belirten Bankman-Fried, “İmkansız bir işleri var” derken, düzenleyici yapılarla etkileşimin “sinir bozucu” olabileceğini belirterek “Bilgileri ve düşünceleri ile beni derinden etkileyen düzenleyiciler var.” dedi.

Piper’a verdiği röportajın yayınlamasının üzerine FTX cephesinden de açıklama geldi. Açıklamada, Vox röportajının yayınlanmasının hemen ardından Bankman-Fried’in FTX, FTX US ya da kardeş ticaret şirketi Alameda Research’te devam eden herhangi bir rolü olmadığı ve şirketler adına konuşmadığı belirtildi.

Bankman-Fried’ın röportajından satır başları şu şekilde:

  • Düzenlemelerle ilgili yorumlarına devam ettiği sırada “ESG tanınmayacak kadar saptırıldı” dedi ve ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi‘nin ABD’nin küresel çıkarlarını yavaş yavaş baltaladığını ve ABD’nin süper güç olmasının önündeki en büyük tehdit olduğunu söyledi.
  • “Yarım yamalak işler yapmak istemedim, bunun çok büyük olumsuz etkileri var ve bunu yapmak istemedim. Her bir karar iyi görünüyordu ve sonuna gelene kadar kayıpların ne kadar büyük olduğunu fark etmemiştim.”
  • Alameda’nın borç verdiği fonları makul bir şekilde karşılamak için yeterli teminata sahip olduğunu düşündüğünü söyledikten sonra “Bazen hayat sizi süründürür” dedi.
  • Borsanın sorunlarının kaynağı sorulduğunda “Dağınık muhasebe + marj değişimi” dedi.
  • Sil baştan başlayabilseydi ne/neler yapacağı sorusuna “Daha dikkatli bir muhasebe + FTX’in kendi başına yaşayabildiğinde Alameda’yı FTX’ten ayırmak isterdim” yanıtını verdi.
  • Şirketin müşteri fonlarını borç olarak verip vermediği sorulduğunda ise “Karmaşık bir durum. Tam olarak borç vermiyorduk, bundan daha karmaşık ve daha organikti.” dedi.
  • Kurucu ortak Gary Wang ve mühendislik direktörü Nishad Singh’e atıfta bulunarak “Gary korkuyor, Nishad utanıyor ve suçlu” yanıtını verdi.

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