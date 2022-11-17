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Sıcak Gelişme: Birleşik Krallık, Binance İçin Hayal Kırıklığı Dedi!

FTX iflasının sebebi gerçekten Binance borsası mıydı? İngiltere ve ABD yanlış yere odaklanıyor.
15:32
17 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası Binance ikinci sıradaki rakibini istemeden de olsa yıktı. Onu yıkmak isteyip istemediğini bilemeyiz ancak merak ediyoruz. Birleşik Krallık ve Amerika’da bunu merak ediyor. Önümüzdeki ay ABD’de önemli bir FTX duruşması yapılacak ve Binance borsası dahil endüstri devleri davet edilecek. Birleşik Krallık ise şimdiden iş başında.

İngiltere ve Binance

Binance, FTX çöküşü ve FTT satışının bunu tetiklemesi hususunda mercek altına alındı. Birleşik Krallık Parlamento komitesi ise Binance borsasının bu konuda bir cevap vermesini istedi. Gelen cevap ise milletvekillerine göre bir hayal kırıklığıydı. Hazine Komitesi üyesi Alison Thewliss, gelen cevaptan memnun olmadığını söyledi. Binance borsasından iç belgelere dair evraklar talep edilmiş ancak şirket CoinDesk haberinin FTX çöküşünün başlattığını anlatan 5 sayfalık bir rapor göndermişti.

İngiltere ve ABD ilginç bir şekilde FTX çöküşünü Binance borsasının rolü üzerinden ele alıyor. Müşteri varlıkları ile kumar oynayan ve bunun itiraf eden SBF ise Bahamalar’da özgürce gezebiliyor. Önümüzdeki günlerde İngiltere ile Binance arasındaki “kanıt” mücadelesinin daha da şiddetlendiğini görebiliriz.

FTX İflasında Binance Rolü

FTX’in iflasına Binance borsası ve CZ mi sebep oldu? Bunun cevabı evet veya hayır olamaz. Alameda ve FTX arasındaki riskli ilişki artık patlama noktasına gelmişti ancak bir süre daha sürdürülebilirdi. Eğer bir bankrun yaşanmasaydı bu olurdu ve FTX iflası gecikirdi. Yani evet Binance bu iflasa sebep olmuştur.

Şimdi tam tersi cevap vereceğimiz diğer pencereden başımızı uzatalım. Alameda ve FTX ayı piyasalarının en şiddetli günlerinde son derece riskli yatırımlar yaptılar. Onlar 3AC’nin kurucusu Zhu Su gibi bir yükseliş dönemi bekliyordu. Eğer gerçekten bekledikleri olsaydı ellerindeki likit olmayan varlıkların değeri 5-10 kat artar ve onları kurtarır hatta on milyarlarca dolar kazanç elde etmelerine bile sebep olurdu. Fakat CoinDesk tarafından Alameda’nın bilançosu sızdırıldı ve burada FTX ile Alameda’nın karı koca olduğu ortaya çıktı. SBF ise FTX ve Alameda’nın iki yabancı olduğunu söylüyordu. Yani FTX zaten iflas edecekti ve Binance onu batırmadı. Yani cevap “hayır” olacak.

İşte böyle, bu sorunun cevabı hem evet, hem de hayır.

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