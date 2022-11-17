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Analitik Firması Teyit Etti! Kurumsal Para Az Bilinen Bu Altcoin’e Akıyor! Büyük Başarı!

Bitcoin (BTC) yerinde sayarken, az bilinen bir altcoin hem verileri hem de sürpriz rallisi ile odak noktası haline geldi. 
15:50
17 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yerinde sayarken, az bilinen bir altcoin hem verileri hem de sürpriz rallisi ile odak noktası haline geldi.

dYdX (DYDX), Fiyatı Neden Artıyor?

Kripto analitik firması Santiment, merkeziyetsiz borsa tabanlı (DEX) altcoin’e dikkat çekerek çarpıcı bir rapor yayımladı.  Kripto para piyasası kızıla bürünürken, dYdX (DYDX) son 5 gün içerisinde %133’lük bir artışla 1,19 dolardan 14 Kasım’da 2,78 dolara yükseldi. Piyasa değerine göre 102. sırada bulunan altoin, daha sonra hafif bir düzeltme yaşadı. DYDX an itibariyle  2,26 dolardan işlem görüyor. Santiment,  kurumsal paranın bu projeye yöneldiğini belirtti. Rapora göre, 1.000 ila 10.000 DYDX tutan   adreslerin sayısı 14 Kasım’a kadar 11 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. DYDX, sürekli, marj ve spot ticaretin yanı sıra borç alma ve borç verme işlemlerini desteklemek için Ethereum (ETH) tabanlı akıllı sözleşmeler kullanır.

Santiment ayrıca balinaların Ethereum blok zincirinde merkeziyetsiz bir yönetişim platformu olan Aragon’u da (ANT) biriktirdiğini de belirtiyor. Aragon’un borsalardaki arzı düştükçe, 100.000 ila 1 milyon ANT tutan adresler tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı. ANT, an itibariyle 1,99 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre 248. sırada yer alan altcoin, son 24 saatte yaklaşık %5 arttı.

İmaj ve Güven Sorunu!

FTX krizinin yankıları devam ederken, iflasın tetiklediği satış baskısı da devam ediyor. Sektör FTX depreminin artçıları ile sarsılırken, inceleme altında olan Crypto.com da yeni endişe kaynağı oldu.  Cronos fiyatı ise son bir haftada yüzde 50 değer kaybetti.  Dünyanın en büyük kripto para borsasının patronu milyarder Zhao, Pazartesi günü fon planını açıkladı ve daha fazla detayın geleceğini söyledi. Bu, piyasadan 200 milyar doların buhar olmasına neden olan FTX krizinden sonra depremin engellenebileceğine dair umutları artırdı.

Ortaya çıkan yeni bir rapor bireysel yatırımcıların çoğunun para kaybettiğini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre, kripto para piyasası ciddi anlamda bir imaj ve güven sorunu yaşıyor. Fed’in neden olduğu zararı telafi etmeye çalışan Bitcoin ise yeni bir test ile karşı karşıya. Birçok analist BTC‘nin 13.000 dolara düşebileceğini öngörüyor. Bu noktada Fed’in para politikası ve FTX krizi büyük önem teşkil ediyor.

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