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  •   Son Dakika! Thodex’in Kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye’ye İade Edilecek!

Son Dakika! Thodex’in Kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye’ye İade Edilecek!

Çok sayıda Türk yatırımcının işlem yaptığı Thodex kripto para borsasının kurucusu olan Faruk Fatih Özer davasında kritik gelişme meydana geldi. 
16:34
17 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Çok sayıda Türk yatırımcının işlem yaptığı Thodex kripto para borsasının kurucusu olan Faruk Fatih Özer davasında kritik gelişme meydana geldi.

Faruk Fatih Özer, Türkiye’ye İade Edilecek!

Arnavutluk polisi, geçtiğimiz aylarda binlerce kişiyi mağdur ederek yurtdışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan yerli kripto para borsası Thodex‘in kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk’un Vlora kentinde yakalandığını açıklamıştı. Türkiye, Faruk Fatih Özer’in iadesi için Arnavutluk’a resmi iade talebinde bulunmuştu.  Arnavutluk yetkililerince yapılan açıklamaya göre, Thodex’in kurucusu Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verildi.

2021’in En Büyük Kripto Para Suçu

Kripto para borsası Thodex üzerinden 2021 Nisan ayında 2 milyar dolarlık vurgun yapan Özer, ardında 2 bin 27 mağdur bırakarak yurtdışına kaçmıştı. Özer, o zamandan beri hakkında çıkarılan kırmızı bültenle aranıyordu. Binlerce mağdurun yaptığı başvuruların ardından kilit isimler belirlenerek peş peşe gerçekleştirilen operasyonlarla 82 şüpheli gözaltına alındı ve 6 kişi tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlanırken, örgüt kurucusu ve yöneticisi olmakla suçlanan Özer için 3 farklı suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapis talep edildi.

Ayrıca kripto paralarla ilgili emsal teşkil edebilecek bir talepte bulunuldu ve kripto para borsalarında şüphelilere ait kripto para tespit edilmesi durumunda el konulması istenmişti. 2021’deki kripto para suçları ile ilgili rapor yayımlayan veri analizi şirketi Chainalysis, yıl içerisinde gerçekleştirilen en büyük kripto para vurgununun Türkiye’den geldiğini ve Thodex vurgunun kripto para vurgunları içinde birinci sırada yer aldığını ortaya koymuştu.

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