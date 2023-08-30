Bitcoin yatırım aracı Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), BTC fiyatındaki “indirimi” 2024 yılında bitirebilir. CoinGlass adlı izleme kaynağı, 30 Ağustos’ta yayınladığı bir X gönderisinde GBTC priminin yakında geri döneceğini öngördü. Ayrıca Bitcoin’in fiyat hareketi, bazı önemli hareketli ortalamaların (MA) potansiyel bir geri dönüş işareti gösterdiğini ve Bitcoin’in gelecekteki performansının izlenmeye değer olduğunu gösteriyor.

GBTC İndirimi Gelecek Yıl Bitecek

Grayscale’in 29 Ağustos’ta Amerika Birleşik Devletleri düzenleyicilerine karşı bir mahkeme zaferi kazanması, GBTC performansındaki düşüşe anında çare oldu. Fon 600.000’den fazla BTC içeriyor ve Şubat 2021’den bu yana net varlık değeri olarak da adlandırılan Bitcoin spot fiyatına göre daha düşük bir fiyattan işlem görüyor. Bir zamanlar GBTC primi olarak adlandırılan bu değer iki buçuk yılı aşkın bir süredir negatif seyrediyor ancak bu durum yakında değişebilir.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun GBTC’nin Bitcoin spot fiyatlı borsa yatırım fonuna dönüşümünü diğer başvuranlarla aynı şartlarda değerlendirmesi gerektiğine dair haberler bu varlığın fiyatını Aralık 2021’den bu yana en düşük seviyelerine gönderdi. CoinGlass varlık hakkındaki yorumunun bir bölümünde şu ifadeye yer verdi:

“Grayscale $GBTC priminin gelecek yıl indirimi sonlandırmasını bekleyin.”

Bitcoin’in Boğa Koşusunda GBTC’nin Önemi

Dijital varlık fonu UTXO Management’ın kıdemli analisti Dylan LeClair, yönetim altındaki varlıkların büyüklüğüne dikkat çekerek, GBTC’nin Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasındaki etkisini değerlendirdi.

“GBTC’nin ne kadar büyük olduğunu unutmayın. Ellerinde 600.000’den fazla Bitcoin var ve 2021 boğa koşusunun varlık değeri açısından en büyük itici gücü oldu.”

Bu arada, Grayscale haberlerinin BTC fiyat hareketi üzerindeki etkilerini inceleyen piyasa katılımcıları, bazı önemli hareketli ortalamaların (MA) potansiyel geri dönüşünü işaret etti.

Bunların başında, her ikisi de Bitcoin’in Ağustos ayının başlarında birkaç ayın en düşük seviyelerine inişi sırasında destek olarak hareket edemeyen 200 haftalık ve 200 günlük trend çizgileri geliyor. TradingView’den alınan veriler yine de BTC/USD’nin her iki seviyeyi de tutmakta zorlandığını gösterdi ki bir önceki günlük mum bunların üzerinde kapanmasına rağmen bu durum yaşandı.

Konuya değinen popüler yatırımcı ve analist Rekt Capital, birkaç MA’nın boğalar için önemli bir geri kazanım hedefi olmaya devam ettiğini yineledi. Bir X gönderisinde, Bitcoin’in çift tepe yapısının haftalık zaman dilimlerinde potansiyel yükseliş geçersizliğine atıfta bulundu.