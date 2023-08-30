Genel Yayın Yönetmeni Levent Kurt liderliğinde, Baş Editör İlayda Peker ve İçerik Koordinatörü Fatih Uçar ile birlikte, 14 kişilik ekibiyle, 7 gün 24 saat kripto para piyasasında olan biteni 10 yıldır okuyucuları ile paylaşan COINTURK, Türkiye ve Orta Doğu’da 2023’ün en iyi Bitcoin ve kripto para haber sitesi seçildi. Ödül Wealth & Finance’ın 2023 Fintech Awards kapsamında verildi.

Wealth & Finance 2023 Fintech Awards

Wealth & Finance International, yüksek kalitede bilgilendirici ve güncel küresel içerikler sunmaya adanmış bir platform olarak tanımlanabilir. Kurumsal finans haberleri ve raporlamasını yeniden canlandıran bir yayınevi olan AI Global Media Ltd tarafından yayınlanıyor.

Yazarlar, editörler, iş dünyasından uzmanlar ve bölgesel sektör uzmanlarından oluşan son derece yetenekli bir ekip tarafından geliştirilen Wealth & Finance International, okuyuculara bölgelerindeki bankacılık, finans, düzenleme, risk ve servet yönetimini etkileyen bilinmesi gereken haberler ve konular hakkında bilgi vermek için dünyanın her köşesinden raporlar sunuyor.

Wealth & Finance’ın yaptığı açıklamalara göre, finans sektörü, günümüz çağında en son dijital teknolojiye büyük bir ihtiyaç duymaya devam ediyor. Yedinci yılında Wealth & Finance’ın 2023 Fintech Awards programı, finansal teknoloji dünyasında devrim yaratan işletmeleri ve bireyleri seçti. Risk ve uyum yönetimi yazılımlarından ticaret platformlarına, e-ticaret vergi ve muhasebesinden yapay zeka destekli hisse senedi alım satım platformlarına ve çok daha fazlasına kadar, kazananların benzersiz projeler olduğu ifade ediliyor. Yapılan açıklamalara göre ödül kazananlar odaklarıyla sektörü ve dolayısıyla FinTech’in geleceğini şekillendiriyorlar.

Ödül Koordinatörü Laura O’Carroll, bu yılın kazananlarının başarısını şu sözlerle açıklıyor:

2023 FinTech Ödüllerine ev sahipliği yapmak benim için bir zevkti. Kazananlarımıza gelecek için en iyi dileklerimi sunmak ve bugüne kadar elde ettikleri tüm başarılar için tebrik etmek istiyorum.

COINTURK’e Anlamlı Ödül

Kullanıcılarına en iyi hizmet ve ürünleri sunmak için yoğun çaba sarf eden şirketleri paylaşmanın kendileri için önemli olduğunu ifade eden Wealth & Finance, 2023 Fintech Awards kapsamında Türkiye ve Orta Doğu’da 2023’ün en iyi Bitcoin ve kripto para haber sitesi olarak COINTURK’ü seçti.

2014 yılından beri kripto para haber ve içerik platformu olarak hizmet vermekte olan COINTURK, Türkiye’nin ilk kripto para haber kaynaklarından biridir. Kullanıcılar ile buluştuğu günden bu yana doğru ve tarafsız haber paylaşma amacını benimseyen COINTURK, tüm kripto para ekosisteminin nabzını tutmaya devam ediyor.