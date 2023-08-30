Kral kripto para biriminin yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte altcoinler de hareketlenmeye başladı. Çift haneli kazançlar dikkat çekiyor. Grayscale kararının orta vadede yatırımcıların lehine oluşu bu pozitif hissiyatın bir süre daha devam edebileceğini gösteriyor. Popüler bir altcoin ise bu süreçte 250 dolar seviyesinin üzerine çıkabilir.

Bitcoin Cash (BCH)

Kurumsallar artık tam anlamıyla kripto paralara giriş yapıyor. Trilyon dolarlık varlık yönetim şirketi Fidelity’nin ortağı olduğu EDX Markets yakın zamanda BCH Coin dahil 4 kripto para için alım satış hizmetini başlattı. Bu durum BCH Coin yatırımcılarının yeniden yükselişe geçmesini sağladı. Son mahkeme kararı da bu olumlu hissiyatı besledi.

Bitcoin Cash (BCH) fiyatı boğaların Ağustos ortasındaki altcoin piyasası çöküşünden kaynaklanan kayıplarını geri almaya çalışmasıyla 200 doları aştı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Grayscale Bitcoin ETF başvurusunu reddetme kararının “keyfi ve kaprisli” olduğuna hükmeden mahkeme kararı bu yükselişin zeminini oluşturdu.

NVT göstergesi bu yükselişin devam edebileceğini söylüyor. Aşağıda gösterildiği üzere, Bitcoin Cash NVT oranı, BCH fiyatının 30 Haziran’da 329 dolarlık 2023 zirvesinden düşmesinden bu yana yükseliş eğilimini sürdürmüştür.

NVT oranı 17 Ağustos’taki ani çöküşün ardından yükselişe geçerek 30 Ağustos’ta 366 ile bir başka yerel zirveye ulaştı. Basit bir ifadeyle, NVT oranı mevcut piyasa kapitalizasyonunu temel işlem faaliyetine karşı tartar. NVT oranındaki bir artış fiyatlar düşerken Bitcoin Cash ağının hala sağlıklı bir ekonomik faaliyet hacmi yaşadığı anlamına gelir.

BCH Coin Fiyatı Tahmin

İyimserliği besleyen haber ve on-chain sinyallere rağmen riskin devam ettiğini gösteren alarmlar da yanıp sönüyor. 20 Haziran ile 30 Ağustos arasında 525 milyon dolar değerinde BCH Coin satan madenciler satış baskısının güçlü biçimde yerel zirvelerde başlayabileceğine işaret ediyor. Son düşüş sürecinde madencilerin satışları ayıları büyük ölçüde desteklemişti. Üstelik rezervlerin erimeye devam ediyor oluşu 250 dolarlık ilk dirence gelmeden boğaların tükenmesine neden olabilir.

Kısa vadede 235 ve 250 dolar dirençlerinin test edilmesi muhtemel. 200 ile 190 dolar arasındaki bölge ise olası satış dalgasında destek olarak kalabilir.