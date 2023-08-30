Patricia Borsası: PTK Token ile Kullanıcıların Bakiyesini İade Edecek

Özet

  • Nijeryalı kripto borsası Patricia, Patricia Token (PTK) duyurusuyla kullanıcılar arasında şüphe yarattı, çünkü resmi bir açıklama yerine açıklamayı "X" üzerinden yaptı.
  • PTK, bir borç token'ı olarak tanıtıldı ve Patricia'nın kullanıcılarına olan borçlarını yönetmek için kullanılacak. Ancak PTK white paper'ı, kullanıcıların en büyük sorusu olan fonlarına ne zaman erişebilecekleri konusunda açık bir yanıt sunmuyor.
  • Patricia, BTC ve diğer kripto bakiyelerini PTK'ya dönüştüren kullanıcılara, ilerleyen dönemde bu PTK'ları diğer kripto paralara veya fiat para birimlerine dönüştürme seçeneği sunacak.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
17:10
30 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Nijeryalı kripto borsası Patricia tarafından Patricia Token‘ın (PTK) duyurulması kullanıcılar tarafından şüpheyle karşılandı. Bu şüphenin en önemli nedeni ise şirket yetkililerin resmi bir duyuru yapmak yerine açıklamayı X üzerinden yapmaları oldu. Alınan tepkinin ardından Patricia yetkilileri PTK token için white paper yayınladı.

Kullanıcılar Varlıklarını Bu Yöntemle Kurtaracak

Yayınlanan white paper’a göre, Patricia token istikrarlı bir madeni para değil, kullanıcıların borçlarını yönetmek için müşterilere verilen bir borç token’ı olarak tanıtıldı. Patricia, bir IOU belgesine (borç belgesine) benzer şekilde çalışacağını borsanın kullanıcılarına olan borcunu kabul etmesi için bir araç olarak hizmet edeceğini ve gelecekte her Patricia Token için sahiplerine ödeme sözü vereceğini söyledi.

Nisan 2023’te Nijeryalı kripto borsası Patricia bir ihlal nedeniyle para çekme ve yatırma işlemlerini durdurdu ancak, ihlal nedeniyle aylardır fonlarına erişemeyen müşteriler duyurularla yatıştırılmadı. Kullanıcılar ise token’ın nasıl desteklendiği ve Patricia’nın bunları neden müşteri onayı olmadan dönüştürdüğü gibi soruları gündeme getirdiler. En önemli sorulardan biri de fonlarına ne zaman erişebilecekleri. PTK white paper’ı bu soruya özel bir yanıt sunmuyor.

Bitfinex 2016 Yılında Aynı Yönteme Başvurmuştu

Yerel bir gazeteye göre BTC ve diğer kripto bakiyeleri PTK’ya dönüştürülen kullanıcılar daha sonra diğer kripto para birimleri veya Nijerya Nairası gibi fiat ile değiştirilebilecek USDT için kullanma seçeneğine sahip olacak. Tüm dönüşümler kripto varlığın 29 Nisan 2023 itibariyle ABD doları değerine göre belirlenecek. Bununla birlikte yeni Patricia Plus Uygulaması lansmanı ihlal nedeniyle BTC ve Nijerya Nairası’nda zarara uğrayan müşterilere borç token’ları olarak hizmet verecek PTK token’larına erişim sağlayacaktır.

2016 yılında Bitfinex, 119.756 Bitcoin (O zamanlar 72 milyon dolar değerindeydi.) kaybıyla sonuçlanan bir saldırıdan sonra BFX’i tanıttı. Patricia’nın yaklaşımına benzer şekilde Bitfinex de saldırıdan etkilenen müşterilere tazminat ödemek için BFX adında bir borç token’ı çıkarmış ve sonunda bu token’ları müşterilerden geri almıştı.

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