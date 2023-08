Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan BlackRock bir süredir kripto paralarla yakından ilgileniyor. Devasa müşteri tabanıyla 10 trilyon doların üzerinde varlık yöneten şirket kazanç fırsatı gördüğü her alana giriyor. Bu yılın haziran ayında da kripto paralara giriş yaptı. Spot Bitcoin ETF başvurusunun ardından SEC’in ilk kararı Cuma günü duyurulacak.

BlackRock Kripto Para Madenciliği

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan BlackRock, piyasa değerine göre en büyük beş Bitcoin (BTC) madencilik şirketinden dördüne yatırım yaptı. Şirket hali hazırda ilk dört madencilik şirketinin ikinci en büyük hissedarı konumunda. CompaniesMarketCap, BlackRock’ın yatırım yaptığı şirketlerin toplam piyasa değerinin 5,4 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor. Madencilerin geçtiğimiz ay önemli kayıplar yaşaması, BlackRock’ın hisseleri ucuza satın almasını ve sektördeki varlığını artırmasını sağladı.

Madenciler, artan işletme maliyetleri nedeniyle artan kârlılık sorunlarıyla karşı karşıya. BlackRock’ın geniş finansal kaynakları, şirketin nispeten daha küçük madencilik şirketlerine yardım etmesine olanak tanıyor. En son yatırımları Riot Platforms Inc, Marathon Digital Holdings, Cipher Mining Inc ve TeraWulf Inc arasında bölüştürülmüştü.

Madencilik yatırımlarının değeri yaklaşık 411,5 milyon dolar. Bu kesinlikle önemli bir rakam ancak şirketin toplam varlığını düşündüğümüzde bu rakam yaklaşık %0,35’e tekabül ediyor.

BlackRock Nasıl Yatırım Yapıyor?

Şirketin rezervindeki hisseler, yapılan yatırımlar onun müşterilerine ait pozisyonları temsil eder. 10 trilyon dolarlık varlık bireysel, kurumsal, aile şirketi, profesyonel yatırımcı diye gruplayabileceğimiz çok çeşitli yatırımcı topluluklarını temsil ediyor. BlackRock müşterileri kripto alanındaki büyüme potansiyelini görmüş olacak ki madencilik dahil birçok alandaki şirketlere yatırım yapmaya ağırlık veriyorlar.

Sadece kripto madencilik şirketlerine mi yatırım yapılıyor? Elbette hayır, gayri resmi Spot Bitcoin ETF’i olarak görülen MicroStrategy hisselerine de aynı yatırımcı grubunun ilgisi büyük. Bu da önümüzdeki yıl sıkı para politikasının gevşemesi, Bitcoin’in dört yıllık döngüleri ve daha birçok sebepten yükselişe erken geçmiş olabileceklerini gösteriyor.

Cuma günü BlackRock dahil 7 spot Bitcoin ETF başvurusu için kararın açıklanması bekleniyor. SEC dün Grayscale karşısında net bir mağlubiyet yaşadığı için onay ihtimalinin arttığı düşünülüyor.