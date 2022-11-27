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Kripto Paralarda Kırmızı Alarm: 3,5 Milyar Dolarlık Çıkış!

Son hareket yatırımcıları tedirgin etmeli mi? Kripto para topluluğu neye dikkat etmeli?
20:30
27 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yoğun ve bir o kadar da hızlı geçen Kasım ayının son günlerindeyiz. Gündem o denli kalabalıktı ki günler saat gibi aktı. Elbette yaşananların sonuçları da ağırdı. Yatırımcılar ciddi anlamda bedel ödedi. Özellikle FTX yatırımcıları milyarlarca dolarlık bakiyelerinin FTX ile çöküşünü izledi. Son veriler önemli bir sinyal veriyor. Yatırımcılar nelere dikkat etmeli?

Kripto Paralarda Kırmızı Alarm

Güncel veriler bize dolara sabitlemiş varlıkların (stablecoinlerin) değerinin FTX çöküşünün ardından kayda değer ölçüde eridiğini gösteriyor. Tether’in USDT arzı son iki haftada 67 milyar dolar seviyesinden 65’e düştü. Bu bize 2 milyar dolarlık net çıkışın olduğunu gösteriyor. Tether kullanılmayan ve borsalarda fazla olan varlıkları çağırır ve yakar. Dolaşım arzı bundan dolayı düşer. Hatta geçmişte Tether yetkilileri onlara zarar vermek için bazı kasıtlı operasyonların yapıldığını ancak tüm taleplerin karşılanarak yakımların gerçekleştiğini belirtmişti. LUNA çöküşünden sonra da Tether 10 milyar dolarlık itfa gerçekleştirmişti ve yukarıda bahsettiğimiz iddiaları ortaya attı.

Korku, tüm yıl boyunca yükseliş eğiliminde olan Binance destekli BUSD’ye de yayıldı. CoinMarketCap verilerine göre, arzı 23 milyar dolardan 22,5 milyar dolara düşerek 500 milyon dolar kaybetti. Binance ise bazı altcoinlerde sadece BUSD paritesini bırakarak onu desteklemeyi hedefliyor.

Pax Dollar ve USDC gibi birkaç stablecoin ise diğerlerinin aksine ilgi görmeye başladı.

Kripto Paralar İçin Dikkat

Yukarıdaki çıkışların toplamı 3,5 milyar dolara ulaşıyor. Borsalardan çekilen kripto paralar ise buna dahil değil. Yani öncelikle güven vermeyen platformlardan mini bir kaçış var. Yatırımcıların risk altında olduğunu düşündüğü borsalardan varlıklarını taşıması onların menfaatine olabilir. Kasım ayında Binance CEO’su CZ toplam 3 borsayı hedef almıştı. Coinbase hakkındaki iddiaları için geri adım attığından dolayı onu dahil etmezsek yine de ortak ölçekli 3 borsanın dedikodulara malzeme olması iyi değil.

Pentoshi, USDC’nin %4+ getirisinden dolayı bu büyük çıkışların artmış olabileceğinden de bahsetti. Genel olarak, son 14 gün içinde FTX‘in çöküşüyle aynı zamana denk gelen yaklaşık 3,5 milyar dolar değerinde stablecoin itfası gerçekleşti. Kripto borsasındaki çöküş genel olarak yatırımcıların kripto paralara olan güvenini azaltarak büyük bir fiyat düşüşüne yol açtı.

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